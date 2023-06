Deux pompiers d’Halifax risquent leur vie pour sauver un homme âgé souffrant de démence

Un capitaine de pompier de la région d’Halifax et son collègue ont risqué leur vie pour sauver un vieil homme des flammes. Souffrant de démence, il n’avait aucune idée du danger imminent et de l’avis d’évacuation qui était en cours à Hammonds Plains, le 28 mai.

Kevin Corkum et son collègue Conor Scott travaillaient dans un poste de commandement sur la route Hammonds Plains lorsque le 911 leur a transmis un appel d’urgence d’une famille en panique.

Leur père, atteint de démence, se trouvait toujours dans une zone où déjà, les pompiers avaient battu en retraite en raison du feu qui y faisait rage.

Les deux pompiers devaient maintenant aller chercher ce pauvre homme, seul dans sa demeure située sur la route Yankeetown.

Dès qu’on a reçu cet appel du 911 […] on savait que les conditions allaient être terribles sur la route pour s’y rendre, en raison des flammes , se souvient le capitaine Kevin Corkum. Mais, c’est notre boulot. On est le service d’incendie. Notre objectif principal, c’est la sécurité.

Inconscient du danger

Vêtus d’un équipement de protection individuelle de base — sans matériel d’oxygène —, Kevin Corkum et Conor Scott ont sauté dans leur camionnette et sont partis sur-le-champ.

La route d'Hammonds Plains, le 28 mai 2023. Photo : Gracieuseté : Marion Gillespie

La visibilité est vite devenue nulle, à l’approche de la routeYankeetown : les deux pompiers ont dû passer deux fois devant la résidence du vieillard avant de repérer son allée privée.

« Lorsqu’on est arrivés, les flammes entouraient la maison. Il y avait des arbres en feu à environ 20 à 30 pieds des deux côtés du domicile. » — Une citation de Kevin Corkum, capitaine de pompier de la région d’Halifax

Derrière le volant, Kevin Corkum a alors donné des instructions précises à Conor Scott : ce dernier avait 30 secondes top chrono pour vérifier si l’homme se trouvait à l’intérieur de la maison.

Comme toutes les portes étaient barrées, Conor Scott en a défoncé une à coup de pied et s’est faufilé dans le logis. Kevin Corkum l’a ensuite rejoint.

Le vieux gentleman était dans son fauteuil, inconscient du danger et de ce qui se passait , relate Kevin Corkum.

Sains et saufs

Le vieillard au bras, Conor Scott et Kevin Corkum ont regagné en vitesse la camionnette : ils n’avaient qu’un court instant pour s’y rendre avant qu’il ne soit trop tard.

C’est la première fois, en 22 ans, que j’ai regardé autour de moi et que je me suis dit : "Je ne suis pas certain à 100 % que je vais m’en sortir" , partage Kevin Corkum.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le 28 mai 2023, des résidents de la région ont capté cette image du feu de forêt de la route d'Hammonds Plains, la même empruntée par les deux pompiers. Photo : Gracieuseté : Marion Gillespie

De retour sur la route, Kevin Corkum a conduit son véhicule à travers les braises et la fumée jusqu’au poste de commandement. Une ambulance y attendait l'homme.

Dès qu’on l’a remis aux mains des paramédicaux, on s’est regardé et on s’est dit "Ouais, OK… Ça, c’était quelque chose" , raconte-t-il. Ensuite, on est retournés travailler.

Peu de temps après, le duo s’est rendu dans la région d’Upper Tantallon, pour aider une autre famille à évacuer sa maison.

Faire sa part

Le président de l’Association des pompiers professionnels d’Halifax, Brendan Meagher, n’a eu que des éloges pour le dur labeur de Conor Scott et Kevin Corkum.

Ils ont sauvé sa vie , a-t-il déclaré. Ce qu’ils ont fait, c’est remarquable.

Kevin Corkum affirme modestement qu’il n’a fait que son travail. Le capitaine de pompiers de la région d'Halifax ne se considère pas comme un héros .

Ce n’est qu’une histoire parmi tant d’autres , dit-il. Je suis certain qu’il existe dans le voisinage bon nombre d’histoires de gens qui ont fait preuve de véritable héroïsme pour aider leur prochain.

Tout le monde a fait sa part pour protéger les citoyens et leurs propriétés lors des feux de forêt dans la région d’Halifax, conclut humblement Kevin Corkum.