EPCOR fournit de l’eau gratuitement à certains festivals d’Edmonton cet été

Pour la gestionnaire chez EPCOR, Steph Neufeld, c'est une question d'abordabilité. Selon elle, il faut mettre à profit la rivière Saskatchewan Nord­.

« Pourquoi ne pas utiliser cette bonne eau? Elle est disponible, elle a l'un des meilleurs goûts au monde et elle ne coûte que quelques cents par rapport à une bouteille d'eau qui coûte plus de 2 dollars. » — Une citation de Steph Neufeld, gestionnaire chez EPCOR

Elle souligne que le projet a permis de sauver 40 000 bouteilles de plastique l'année dernière. Elle espère que ce chiffre atteindra 100 000 cette année.

Je pense que nous finirons tous par transporter nos bouteilles d'eau réutilisables, tout comme nous transportons des sacs d'épicerie réutilisables , ajoute-t-elle.

EPCOR offre deux types de format : le réservoir mobile et la station d'hydratation. Les réservoirs mobiles ont une capacité de 2000 litres, mais pour les remplir, un camion doit faire un aller-retour avec le réservoir à un centre de service EPCOR. Pour ce qui est des stations d’hydratation, elles sont connectées directement aux bornes-fontaines et n'ont donc pas besoin d'être rechargées.

L'année dernière, la réaction des festivaliers était extrêmement positive, selon la directrice de la durabilité sociale et environnementale chez Explore Edmonton, Melissa Radu.

« [Les utilisateurs des stations d'eau] étaient très, très heureux d'avoir de l'eau gratuite accessible tout au long de l'événement, surtout lors des journées particulièrement chaudes. » — Une citation de Melissa Radu, Explore Edmonton

Mme Radu explique que l’organisme de gestion du tourisme Explore Edmonton se concentre sur la durabilité de ses événements, incluant la gestion et la réduction des déchets. Nous savons également qu'il est très important pour les familles et les individus de s'hydrater lorsqu'ils participent à ces événements en plein air , ajoute-t-elle.

Cette année, cinq stations mobiles d'eau potable seront installées à divers endroits du festival K-Days.

EPCOR avait mis à la disposition des partisans des Oilers près de la place Rogers un réservoir mobile d'eau potable pendant les séries éliminatoires de hockey. Photo : Fournie par EPCOR

Les festivals ne sont pas les seuls événements où les stations mobiles d'eau potable d'EPCOR sont utilisées. Les partisans de hockey avaient accès à un réservoir mobile d'eau potable près de la place Rogers, lors des soirs de match.

Steph Neufeld, gestionnaire chez EPCOR, explique que le programme est une forme de partenariat entre l'entreprise EPCOR et les différents festivals et événements d'Edmonton. L'objectif est de rendre ces activités plus durables et plus abordables en y offrant de l'eau potable gratuitement aux Edmontoniens.