Une blessure par balle qui pourrait faire jurisprudence

Le 18 octobre 2021, pendant la période de chasse à l'orignal, Mathieu Roy est atteint au talon par une balle, alors qu'il était passager d'un véhicule. Le coup de feu est survenu accidentellement, alors que le conducteur du véhicule, Simon Berger, venait d'immobiliser son automobile pour vérifier si l'arme qui se trouvait à bord était chargée.

À la suite de cet incident, la victime a demandé une indemnisation à la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ), qui refuse. Mathieu Roy intente alors une poursuite au civil contre Simon Berger. Il réclame 931 748 $ en dommages et intérêts.

Simon Berger réplique ensuite en demandant à un juge de la Cour supérieure de déclarer la poursuite irrecevable. Selon lui, cet accident cadre dans la définition d'un accident de la route et c'est à la SAAQ de dédommager la victime.

Selon la Loi sur l'assurance automobile du Québec, un accident est défini comme un préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement . Simon Berger maintient donc que le fusil faisait partie du chargement se retrouvant à l'intérieur du véhicule.

Dans un jugement rendu le 25 mai, le juge Éric Hardy de la Cour supérieure refuse cependant de se prononcer sur la recevabilité de la poursuite de Mathieu Roy.

« Un procès sera nécessaire pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident et pour déterminer s'il existe un lien plausible, logique et suffisamment étroit entre l'utilisation d'un véhicule et l'accident survenu. »