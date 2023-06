De nouveaux travaux de nuit sur le pont Dubuc à compter de lundi soir à Chicoutimi

Des travaux reprendront lundi soir sur le pont Dubuc, à Chicoutimi. Il s’agit de rénovations liées au parachèvement des joints de la structure et non de l’asphaltage qui devait se faire la fin de semaine dernière.

La circulation se fera sur une seule voie dans chaque direction, de 19 h à 6 h, jusqu’à vendredi, comme l’explique la porte-parole régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable, Nathalie Girard.

On est vraiment en entraves mineures. C’est une voie par direction somme toute, mais c’est de nuit de 19 heures à 6 heures, a -t-elle indiqué. Les voies sont également de plus de 3,6 mètres, et ainsi les véhicules lourds peuvent circuler. Donc, pas de ralentissement prévu sur le pont Dubuc, puisque ce sont des travaux de nuit, a expliqué la porte-parole.

Il reste deux fins de semaine de travaux prévus pour l’asphaltage final de la réfection du pont Dubuc. Les travaux ont été reportés la semaine dernière pour faciliter la mobilité entre Saguenay et la Côte-Nord à la suite des évacuations à Sept-Îles en raison des feux de forêt. Ces travaux pourraient reprendre à la fin de la semaine si le temps le permet.

Les travaux sur la route 172 entre Saint-Fulgence et Sacré-Cœur, qui avaient aussi été suspendus, peuvent reprendre.

Avec les informations de Nicolas St-Pierre et de Béatrice Rooney