« On va être obligé de laisser brûler Clova », dit Legault

« Malheureusement, Clova, 36 habitants… On a comme perdu le contrôle. On va être obligé de laisser brûler Clova », a révélé le premier ministre de la province, François Legault, lundi, lors d’une rencontre avec les autorités de sécurité publique à Québec.

Un feu de forêt de plus de cinq kilomètres carrés brûle depuis jeudi à proximité de Clova. Un avis d’évacuation avait été diffusé vendredi soir.

C’est une situation qui est plus que compliquée dans le coin de Clova , a commenté le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, en conférence de presse.

Le hameau est affilié à la Ville de La Tuque, mais se situe à plus de 200 kilomètres et à quelque 50 kilomètres du secteur de Parent.

Contacté par téléphone, le conseiller municipal du district de Parent, Éric Chagnon, estime que le premier ministre est allé trop loin dans sa déclaration. Ce dernier s’est rendu à Clova lundi et a constaté que le petit village est toujours intact.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs résidents du secteur se sont eux aussi indignés des propos de François Legault.

Le village de Clova n'est pas totalement rasé à l'heure actuelle, mais on se dirige malheureusement vers ça , a précisé le Cabinet de premier ministre après que François Legault se fut adressé aux médias.

Quinze incendies sont toujours en activité sur le territoire de la Haute-Mauricie en date de lundi, soit dix dans le large secteur de La Tuque et cinq dans la MRC de Mékinac.

Dans l'ensemble, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) répertorie environ 150 brasiers. Cependant, les équipes sont en mesure d’en combattre seulement une trentaine en même temps, en raison des effectifs et des ressources disponibles.

On en a pour longtemps , a expliqué le premier ministre du Québec. Dans l’ordre : premièrement, on s’occupe des personnes, des communautés; après, des infrastructures stratégiques, comme Manic; et après, le bois.

Cette fin de semaine, des équipes de la SOPFEU ont été dépêchées en Haute-Mauricie pour protéger notamment une importante ligne de transmission électrique d’Hydro-Québec qui traverse le secteur de Clova.

D’autres ont pu combattre les flammes d’incendies maîtrisés dans la MRC de Mékinac.