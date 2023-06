Le radar photo sur Dufferin-Montmorency ne dérougit pas

Le nombre total de constats remis aux automobilistes contrevenants depuis la mise en place du radar, en février dernier, est maintenant de 22 189, soit 10 000 de plus qu'à la mi-avril.

La valeur totale des constats s'élevait à 3 423 022 $ au 31 mai, selon les plus récents chiffres du ministère de la Justice.

La fréquence des infractions est donc en augmentation, alors que 12 000 excès de vitesse avaient compilé entre février et la mi-avril, soit sur une période de deux mois et demi.

En avril seulement, quelque 7500 automobilistes avaient dépassé la limite de vitesse permise et reçu une amende par la poste. En comparaison, le nombre d'infractions constatées par le radar photo était de 555 à la fin de son premier mois d'activités, le 28 février.

À 150 mètres de l'intersection avec le boulevard François-de-Laval, l'appareil fixe mesure la vitesse des véhicules en direction est sur l'autoroute Dufferin-Montmorency. À cet endroit, la vitesse maximale passe de 100 à 70 km/h sur un tronçon d'environ 800 mètres.

La sortie François-de-Laval, sur l'autoroute Dufferin-Montmorency. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Boulevard urbain

Pour le chef de l'opposition à l'hôtel de ville, Claude Villeneuve, ces données montrent que la sécurité routière dans le secteur est loin de s'améliorer.

L'installation du radar photo découle d'une analyse réalisée à la suite d'un accident ayant coûté la vie à quatre personnes, en septembre 2021.

L'aménagement incite à la vitesse sur Dufferin-Montmorency et le principe du radar photo, c'est la certitude d'avoir une sanction si on ne respecte la règle. À cet endroit-là, l'incitation à la vitesse est plus forte que la certitude de la sanction , déplore Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord.

« C'est la preuve que l'aménagement n’est pas adéquat et que ce n'est pas un radar photo qui va être la solution. Le comportement, il ne va pas changer juste de cette façon. [...]. Il va falloir en prendre acte. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord

Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord Photo : Radio-Canada

Selon Claude Villeneuve, la seule solution pour améliorer la situation passe par l'aménagement d'un boulevard urbain sur l'autoroute Dufferin-Monmotrency.

On parle par exemple de fermer la sortie François-de-Laval, ce n'est pas bon pour le boulevard Saint-Anne. On parle de changer les limites de vitesse à différents endroits, l'aménagement va demeurer le même. À terme, on va toute essayer les solutions, on va toujours en revenir à la même solution. Il faut enlever l'autoroute de cet endroit-là et en faire un boulevard urbain. C'est ça la solution.

Les conseils de quartier du centre-ville de Québec demandent d'ailleurs gouvernement Legault de conversion les autoroutes Laurentienne et Dufferin-Montmorency en boulevards urbains, surtout pour une question de mobilité, mais aussi de sécurité.