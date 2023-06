Feux de forêt : « Nous sommes devant quelque chose de nouveau », dit François Legault

Le Québec, et par extension l'ensemble du pays, est confronté à « quelque chose de nouveau » en matière de feux de forêt, a reconnu lundi le premier ministre François Legault. Le chef du gouvernement a également fait savoir que la lutte contre les flammes se poursuivrait « tout l'été ».

Dans le cadre d'une conférence de presse tenue après une rencontre avec des responsables de la sécurité publique, M. Legault, l'air préoccupé par moments, a tracé un portrait de la situation qui a cours dans la province, où plus de 160 feux de forêt font rage sur le territoire.

Selon le premier ministre, il existe ainsi une tendance liant la crise climatique et la multiplication du nombre et de l'ampleur des incendies. M. Legault n'a toutefois pas donné de détails sur la façon dont le Québec pourrait mieux se préparer à cet accroissement du nombre de catastrophes sur son territoire, si ce n'est pour dire que le gouvernement pourrait acheter davantage de bombardiers d'eau.

D'ailleurs, une bonne nouvelle est tombée pendant que M. Legault répondait aux questions des journalistes : le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a annoncé le prêt, à destination du Québec, de ces appareils spécialisés dans la lutte contre les incendies, puisque les conditions atmosphériques en cours dans cette province atlantique forcent les autorités à clouer les avions au sol.

Sur le terrain, toutefois, les ressources manquent, a reconnu le premier ministre, et ce, même si la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a déployé 480 personnes pour lutter contre les flammes.

Pour renforcer les effectifs des pompiers, une centaine de soldats du feu sont attendus en provenance de France, a rappelé M. Legault, avant d'ajouter que 100 pompiers américains doivent eux aussi bientôt franchir la frontière.

On n'a pas les effectifs pour limiter les pertes de forêt , a admis le premier ministre.

« On a besoin de toute l'aide possible. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

À ses côtés, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a reconnu qu' on a énormément de feu pour [...] 2023, on est devant l'inconnu en ce qui concerne les conditions météo.

M. Bonnardel espère que la pluie sera bientôt de la partie, mais a aussi indiqué, du même souffle, que dans le nord-ouest de la province, dans les environs de Val-d'Or, cette pluie se ferait attendre pendant encore plusieurs jours.

C'est pourtant là que la situation est particulièrement inquiétante , a noté M. Legault.

Pour sa part, la ministre des Ressources naturelles et de la Forêt, Maïté Blanchette-Vézina, elle aussi présente lors de la conférence de presse, a fait savoir que la priorité consistait à sauver les citoyens et à protéger les infrastructures et les bâtiments, plutôt que de chercher à épargner les arbres.

Quelque 200 000 hectares de terres boisées ont d'ailleurs été touchés par les incendies, jusqu'à présent, a-t-elle mentionné.

Mais il ne sera pas possible de sauver tous les bâtiments du Québec, a dit M. Legault. Il faudra notamment « laisser brûler » le hameau de Clova, en Mauricie, au nord-ouest de La Tuque, où un avis d'évacuation a été émis vendredi soir, a-t-il dit, non sans provoquer l'indignation de résidents du secteur.

Le village de Clova n'est pas totalement rasé à l'heure actuelle, mais on se dirige malheureusement vers ça , a précisé son cabinet par la suite.