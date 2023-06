Lundi matin, des résidents ont déposé une demande d'injonction au palais de justice de Sherbrooke pour les conserver. L'audition n'a toutefois pas été entendue, car le Tribunal leur a demandé de fournir des éléments manquants dans le dossier et de revenir pour les présenter.

Pour le groupe, ces ormes ont leur raison d'être. Ces arbres-là nous font du bien. Ils sont beaux. Ils sont bons pour la région dans le sens que c'est un premier cadeau pour le touriste qui arrive et qui vient visiter le Parc régional du Mont-Ham. Nos demandes au juge sont à deux niveaux : protéger les arbres et mettre en place une table de concertation qui impliquerait des experts indépendants, des citoyens et des décideurs pour trouver des solutions , explique l'une des personnes impliquées dans le dossier, Jean-Pierre Chapleau.

Jean-Pierre Chapleau représente un groupe de citoyens et de sympathisants qui souhaitent préserver trois ormes centenaires à l'entrée de la municipalité de Ham-Sud. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Ce dernier salue, au passage, la Municipalité qui n'a pas précipité l'abattage des arbres . Espérons que leur attitude va se maintenir jusqu'à ce que le juge se prononce sur la demande d'injonction provisoire.

Le maire de Ham-Sud, Serge Bernier, a confirmé que les travaux sur la route se poursuivent, mais que les arbres ne seront pas abattus tant et aussi longtemps qu’une décision de la Cour ne sera pas rendue.