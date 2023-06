L'organisation Conservation de la nature Canada lance un plan d’action afin de protéger l’écosystème dans les provinces des Prairies qui, selon l'organisme, est l'un des écosystèmes les plus menacés et les moins protégés du Canada.

Ce projet a pour objectif de ramasser 500 millions de dollars d'ici 2030 afin de préserver plus de 5000 km2 de terre en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

Le directeur de Conservation de la nature Canada pour les provinces des Prairies, Jeremy Hogan, explique que l’organisme essaie d'intensifier ses efforts de préservation en mettant un accent particulier sur la protection des prairies sauvages des grandes plaines.

Les provinces des Prairies font partie de l’un des écosystèmes les plus menacés du Canada [...] Il ne reste qu'environ 18 % des prairies sauvages des grandes plaines au pays et nous continuons à perdre environ 600 km2 par an , souligne -t-il.

Selon Jeremy Hogan, les prairies sont fréquemment soumises à des conversions agricoles ou à des expansions urbaines envahissantes.

« Il n'est pas trop tard pour agir, mais nous nous approchons de la limite. Ce qui reste vaut la peine d'être protégé, et ce, de toute urgence. » — Une citation de Jeremy Hogan, directeur de Conservation de la nature Canada pour les provinces des Prairies

Ainsi, Conservation de la nature Canada vise notamment à préserver les prairies de la zone naturelle des collines de Cyprès, situées dans le sud-ouest de la Saskatchewan. Cet écosystème, dont l'altitude dépasse les 600 mètres, représente le point le plus élevé à l'est des Rocheuses canadiennes et abrite une diversité d'espèces.

En Alberta, près du parc national des Lacs-Waterton, une propriété de 16,5 km2 connue sous le nom de The Yarrow a été préservée grâce à une campagne de collecte de fonds qui a permis de rassembler 6,9 millions de dollars.

Cette parcelle de terre abrite une diversité d'écosystèmes comprenant des prairies, des zones humides, des ruisseaux, des forêts mixtes ainsi que 27 espèces sauvages.

À l'est de Brandon, dans le sud du Manitoba, Conservation de la nature Canada a également finalisé l'accord de conservation le plus vaste de la province. S'étendant sur une superficie de 4,5 km2, le projet 21 Farms englobe une diversité d'écosystèmes.

Lutter contre le changement climatique

Jeremy Hogan met en évidence l'importance des prairies dans l'atténuation des effets du changement climatique.

Le stockage du carbone dans les prairies est incroyable et il est stocké en toute sécurité sous terre. Ainsi, lors d'incendies, comme ceux qui se produisent actuellement en Alberta, le carbone stocké dans les prairies n'est pas menacé par ces incendies, contrairement au carbone stocké dans les forêts , indique M. Hogan.

De plus, il souligne que les prairies peuvent présenter des avantages économiques substantiels pour les communautés locales tout en jouant un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire.

Elles fournissent un grand nombre de ce que nous appelons des services écosystémiques. [...] Elles sont donc très utiles à la vie quotidienne des Canadiens, même s'ils ne vivent pas ou ne travaillent pas dans les Prairies , indique M. Hogan.

Ce dernier rappelle notamment l'importance des prairies dans la protection de l'eau en la filtrant et en préservant les ressources hydriques pour prévenir les inondations et les sécheresses.