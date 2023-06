Des agriculteurs albertains s’inquiètent du temps sec et de la faible humidité des terres

Roy Newman cultive de l'orge à une centaine de kilomètres au sud de Calgary, dans la municipalité de Blackie. Dans sa ferme d’environ 1620 hectares, la saison avait plutôt bien commencé, avec le faible enneigement de cet hiver.

Il explique toutefois que la situation est devenue plus problématique dernièrement. Nous n'avons pas vraiment eu d'humidité ici depuis environ 1 mois et demi. Nous commençons donc à nous inquiéter et nous sommes un peu stressés par cette situation.

« La semaine prochaine sera cruciale pour déterminer la taille que les plantes pourront atteindre [...] Nous pourrions revivre 2021. » — Une citation de Roy Newman, agriculteur dans la région de Blackie

Selon le dernier rapport sur les cultures de la province, 65,4 % des terrains agricoles ont un niveau d'humidité classé de faible à passable. Seulement 34,2 % des terres ont un niveau d’humidité bon ou excellent.

La région la plus touchée est le nord-ouest de l’Alberta, où 33,6 % des terres sont jugées comme ayant un faible taux d’humidité.

Le niveau d’humidité est bien en dessous des normales, car lorsqu'on creuse un trou dans le sol, on a l'habitude de trouver de l'humidité jusqu’à [1,80 mètre et 2,40 mètres]. L'humidité que nous avons eue ce printemps se rendait peut-être à [5 ou 7,6 centimètres] de profondeur, et il n'y a rien sous cela , explique Roy Newman.

À l’inverse, l’ensemencement des terres agricoles se trouve au-dessus des moyennes annuelles des 5, voire des 10 dernières années. En tout 97,3 % des terrains ont été ensemencés jusqu’ici, comparativement à une moyenne de 95,5 % au cours de la dernière décennie.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada signale que plusieurs régions de l'Alberta ont connu des taux de précipitation inférieurs aux moyennes annuelles ces deux derniers mois.

Une partie de l'Alberta a eu des précipitations moins abondantes que d'habitude ces deux derniers mois, particulièrement dans le sud. Photo : Agriculture et agroalimentaire Canada

François Côté, agriculteur dans la région de Donnelly, dit que les précipitations sont donc les bienvenues. Je m'attends à ce qu’on ait une réserve d'humidité pour à peu près deux à trois semaines. C'est le [maximum]. [...] [S’il] ne mouille pas là, moi, je m'attends à ce que, rendu à fin juillet, il y ait beaucoup de producteurs [qui n’auront] pas grand-chose.

Pour ce qui est de l’état des pâturages, 45,5 % des terrains agricoles ont un bon niveau, alors que la moyenne des 10 dernières années se situe à 51,6 %.

Le pire est évité avec les feux

La situation aurait pu être encore plus alarmante en raison des feux de forêt. Mais, coup de chance, selon Pierre Fillion, un agriculteur de Donnelly, la fumée n'a pas duré assez longtemps et est arrivée assez tôt pour éviter le pire pour les plantes.

[La plante] faisait juste de germer, alors [la graine prend] beaucoup de son énergie de la semence [...] Alors, oui, à ce point-là, ça dépend moins de la photosynthèse. Mais, à partir de maintenant, c'est très très important d'avoir du soleil.

Environnement et Changement climatique Canada prévoit des averses dans la plupart des régions du centre et du nord de l'Alberta, lundi.