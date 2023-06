C'est le cas de Martin Lévesque, employé de Produits Forestiers Résolu.

La plupart des gens qui sont ici, on peut dire moitié aux pâtes et moitié chez Résolu et puis on commence à se poser ces questions. Est-ce qu’on a droit au chômage ou à de l'aide financière? , demande-t-il.

On est un peu dans l’inquiétude, nous les travailleurs étrangers , affirme pour sa part Mc Coë Jean-Louis, qui habite Lebel-sur-Quévillon depuis sept mois et qui est à l'emploi de la scierie Comtois.

Il espère qu'il pourra bientôt recommencer à travailler.

Traitement accéléré pour l’Assurance-Emploi

Les travailleurs qui sont forcés d'arrêter de travailler ont droit à l'assurance-emploi.

La ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, assure que les travailleurs touchés par les incendies de forêt peuvent déjà soumettre une demande, et ce, même s'ils n'ont pas de relevé.

Je vous encourage fortement à présenter une demande de prestation d'assurance-emploi, en ligne, par téléphone ou en personne aussitôt que possible, même si vous n'avez pas votre relevé d'emploi. Votre demande sera traitée en priorité , assure-t-elle.

Le numéro de Services Canada est le 1 877-631-2657.

« On va prendre soin de notre monde, on va s'assurer que personne ne se retrouve dans une situation précaire. » — Une citation de Frédéric Verreault, directeur exécutif des Chantiers Chibougamau

Frédéric Verreault souhaite rassurer les employés. L’entreprise Chantiers Chibougamau est propriétaire de l'usine de pâte kraft de Lebel-sur-Quévillon.

On ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore comment, ce que l'on sait, c'est qu'on ne bousculera pas la reprise de production. On va se mettre à la planche à dessin pour travailler à un plan de reprise seulement lorsque l'avis d'évacuation sera levé et ce plan de reprise se fera de façon sereine et ordonnée. C'est important la pâte kraft qu'on fait, mais les humains sont encore plus importants , a-t-il ajouté.

Le gouvernement du Québec misera au cours des prochains jours sur un programme général d’indemnisation pour rembourser certains montants aux municipalités et des indemnités prédéterminées pour les personnes qui ont dû quitter leur domicile.

Les familles à l’abri du danger

Daniel Lecaniel et Dean Salvador sont originaires des Philippines et employés de l'usine Nordic Kraft de Lebel-sur-Quévillon depuis maintenant quelques années.

Dean Salvador et ses deux filles de huit ans et de quatre ans. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Préoccupés pour leurs emplois, ils se disent soulagés de savoir que leurs familles sont en sécurité à Senneterre.

On est vraiment triste à cause du feu dans la forêt. On ne peut rien faire, mais on reste calmes, a confié Dean Salvador.

À Lebel-sur-Quévillon, plus de 16 000 hectares de forêt ont été brûlés dans le secteur. Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU, rappelle deux interdictions importantes, celle d'éviter de se déplacer en forêt et de faire des feux à ciel ouvert. Au Québec, 156 incendies sont en activité.

- Avec les informations de Gabriel Poirier et Annie-Claude Luneau