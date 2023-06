Fumée des feux de forêt : les risques pour votre santé

Que contient la fumée des feux et pourquoi est-elle dangereuse?

Elle est composée d’un mélange de plusieurs gaz (dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, monoxyde de carbone) et de particules fines et ultrafines souvent invisibles à l’œil nu. L’inhalation des gaz est particulièrement dangereuse à proximité des feux, alors que les particules peuvent parcourir jusqu'à un millier de kilomètres.

Les particules sont composées de matière organique brûlée de très petite taille qui peut se déposer profondément dans les poumons ou sur les muqueuses , explique le Dr Stéphane Perron, de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

« Dans les prochains jours, dans la région de Montréal et dans d'autres régions du Québec, c'est vraiment la présence de particules fines dans l'air qui est inquiétante. » — Une citation de Dr Stéphane Perron, INSPQ

La fumée des feux de forêt touche toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

À partir de quel moment la fumée est-elle considérée comme dangereuse?

Il n’existe aucun niveau d’exposition sécuritaire aux polluants véhiculés par la fumée. Elle peut ainsi être nocive à de faibles concentrations, particulièrement pour les personnes qui ont des maladies cardiaques et respiratoires.

« L’air que vous respirez peut être pollué, et ce, même si vous ne voyez ou ne sentez pas de fumée. » — Une citation de Dr Stéphane Perron, INSPQ

Les risques pour la santé augmentent toutefois avec la durée d’exposition et la quantité d’air polluée inspirée.

Quels sont les principaux symptômes liés à l’exposition à la fumée de feux de forêt?

Pour les personnes qui n'ont pas de problèmes importants de santé, on parle surtout de picotements et de larmoiements des yeux, et d'irritation du nez et de la gorge , affirme le Dr Perron.

La fumée peut causer des maux de tête, des étourdissements et une toux légère. La pollution de l'air peut également déclencher des crises d'asthme chez certaines personnes , ajoute le médecin travaillant à l'INSPQ.

« C'est particulièrement inquiétant pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, pour qui l’exposition à la fumée peut entraîner un infarctus. » — Une citation de Dr Stéphane Perron, INSPQ

Les feux de forêt qui sévissent, en Abitibi et sur la Côte-Nord, notamment, provoquent une dégradation de la qualité de l'air jusqu'à Montréal, où des nuages jaunâtres ont couvert le ciel lundi.

Qui sont les personnes les plus vulnérables aux effets de la fumée de feux de forêt?

Peu importe l'âge, les personnes les plus vulnérables sont celles qui souffrent de maladies chroniques , note le Dr Stéphane Perron. Les diabétiques et les personnes atteintes de maladies cardiaques ou pulmonaires (l'asthme, la bronchite chronique, l'emphysème et l'insuffisance cardiaque) sont ainsi les plus sensibles aux méfaits de la fumée.

Les jeunes enfants et les femmes enceintes sont également à risque.

Ceux qui exercent un travail en plein air peuvent aussi se révéler plus vulnérables, car ils respirent plus profondément et plus rapidement. Même chose pour les gens qui pratiquent une activité physique à l’extérieur.

Avec une superficie de 2405 kilomètres carrés, le feu de forêt de Donnie Creek est l'un des plus importants de l'histoire de la Colombie-Britannique. Photo : BC Wildfire Service

Que faire si la qualité de l’air n’est pas bonne dans ma région?

Il faut limiter vos activités extérieures et être à l'affût des messages des autorités de santé publique , affirme le Dr Perron. Quand certains seuils sont dépassés, des recommandations de rester à l'intérieur sont émises.

« Il faut éviter de s'exposer à la fumée en restant dans la maison et en fermant bien les fenêtres. Également, il faut fermer la ventilation mécanique pour éviter les échanges d'air entre l'extérieur et l'intérieur. » — Une citation de Dr Stéphane Perron, INSPQ

De plus, il faut s'assurer de garder ses animaux domestiques à l'intérieur.

Dans la voiture, gardez les vitres fermées et mettez la ventilation au mode recyclage de l’air . Assurez-vous du bien-être des personnes à risque dans votre cercle de connaissances, particulièrement celles qui vivent seules.

Qui mesure la qualité de l’air?

Au Canada, la Cote air santé (CAS) est calculée à partir des concentrations de trois polluants atmosphériques : l’ozone, le dioxyde d’azote et les particules fines (PM2,5).

Ces polluants sont considérés comme les meilleurs indicateurs de risques pour la santé associés au mélange de polluants atmosphériques de l’air extérieur.

La cote est représentée par des chiffres de 1 à plus de 10, que l'on groupe en catégories selon les risques pour la santé :

1 à 3 = risque faible

4 à 6 = risque modéré

7 à 10 = risque élevé

Au-dessus de 10 = risque très élevé

Il est possible de suivre la situation dans votre région en consultant le site du gouvernement du Canada  (Nouvelle fenêtre) ou en téléchargeant l’application MétéoCAN.