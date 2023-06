Immatriculation accélérée : 220 infirmières devraient rejoindre Vitalité en 2023

Jusqu’alors, le réseau devait attendre jusqu’à 18 mois pour qu'une infirmière venue de l'étranger soit enregistrée afin de pouvoir travailler. Cette dernière pouvait, pendant ce délai, travailler comme préposée aux soins au sein des hôpitaux de la province.

L'accélération des processus concerne les infirmières de 14 pays : l’Australie, la Belgique, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, la France, Hong Kong, l’Inde, l’Irlande, le Liban, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, le Royaume-Uni et la Suisse.

Bien que de la formation et des évaluations demeurent effectuées dans le nouveau processus accéléré, les infirmières qui le termineront avec succès n’auront maintenant qu’à attendre 14 jours avant de recevoir leur enregistrement.

C’est un processus qui sera beaucoup plus facile et qui va prendre beaucoup moins de temps , lance la vice-présidente principale aux Programmes clientèles et Soins infirmiers chez Vitalité, Sharon Smyth-Okana. Ça va nous donner des mains beaucoup plus vite que ce à quoi on s’attendait.

« On a environ 400 offres déjà acceptées d’infirmières diplômées à l’international. » — Une citation de Sharon Smyth-Okana, vice-présidente principale aux Programmes clientèles et Soins infirmiers chez Vitalité

Sharon Smyth-Okana ajoute que déjà, une vingtaine d’infirmières devraient arriver dans le réseau d’ici les prochains jours. On en a environ 220 qui devraient arriver en 2023 , poursuit-elle.

De l’aide financière pour les nouveaux arrivants

Vendredi, la province annonçait aussi qu’elle financerait maintenant divers coûts associés à l’immatriculation dans la province pour le personnel formé à l’étranger.

Cette aide financière, offerte au cas par cas, aidera à couvrir les coûts des évaluations des compétences, les frais d’inscriptions liés aux programmes de transition et l’immatriculation initiale auprès de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.

L’engagement vise à recruter 1500 infirmières en cinq ans, soit 300 infirmières et infirmiers par année, afin de contrer la pénurie de personnel.

En plus de passer à travers le processus d’immigration, les candidats sélectionnés doivent se soumettre à certaines démarches — dont une évaluation de langue — bien avant leur arrivée en sol canadien.

Une fois arrivé ici, on prend la personne en main , confirme Sharon Smyth-Okana.

Des mentors sont affectés à chaque employé et un programme de logement temporaire est mis en place pour aider les nouveaux arrivants. [Le logement] c’est quelque chose qui est quand même un défi , admet Sharon Smyth-Okana.

Une mesure qui ne règle pas tout

Au sein du réseau Vitalité, il manque environ 300 infirmières et infirmières auxiliaires sur le terrain en ce moment.

La pénurie de main-d’œuvre, bien réelle, force le réseau à avoir recours aux infirmières d’agences privées. Sans compter le surtemps effectué par de son propre personnel, épuisé.

C’est encore difficile. On n’a pas encore une solution magique , se désole Sharon Smyth-Okana. Tout le monde se met les mains à la patte.

Ravie des efforts en cours pour recruter du personnel, Sharon Smyth-Okana note aussi qu’il faut continuer de miser sur les initiatives de rétention.

Il faut continuer à redorer l’image des soins de santé pour encourager nos jeunes et nos gens du Nouveau-Brunswick et du Canada de venir supporter ces professions-là , conclut-elle.

Avec des informations de l’émission de radio La matinale - Acadie