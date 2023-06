Deux incidents provoquent la fermeture des manèges à une fête foraine à Stony Plain

Dans un communiqué émis samedi matin, la Municipalité a annoncé qu'elle annulait les manèges de la fête foraine. Vendredi soir, les services d'urgence sont intervenus à deux reprises à la foire. D’abord pour transporter un enfant à l'hôpital, puis, quelques heures plus tard, pour conduire une jeune de 18 ans en salle de soins.

La jeune fille blessée, Brianne Garskey, explique qu'elle et son ami montaient à bord de The Hurricane, un manège où les voitures se balancent en cercle comme une hélice, lorsque le manège s'est mis en marche et les a heurtés.

C'était effrayant , affirme-t-elle.

Après quelques heures à l'hôpital en raison d'un déboîtement de l’épaule et quelques contusions, Brianne a regagné son domicile.

L’inspection prescrite par la municipalité a permis de déterminer que des problèmes mécaniques posaient des risques pour la sécurité, selon le communiqué.

Nous travaillons en étroite collaboration avec le comité d'organisation des Farmers' Days pour résoudre les problèmes mécaniques et faire en sorte que les prochains événements soient à la fois passionnants et sûrs pour tout le monde , déclare le maire William Choy dans le communiqué.

L'exploitant du manège, Wild Rose Shows, a reconnu l'existence d'un incident sur un manège dans un message publié dimanche sur Facebook, mais n'a pas donné de détails.

Il indique que l’association de surveillance de la conformité à la sécurité des appareils élévateurs, des manèges et des téléphériques à passagers pour l'Alberta (AEDARSA) procédera à une réinspection complète de tous les manèges avant qu’ils soient à nouveau ouverts au public.

Le vice-président chargé des opérations, Dean McKernon, indique que l'association travaille avec l'entreprise pour résoudre ces problèmes. Les responsables des codes de sécurité de l'AEDARSA effectueront des inspections de suivi avant que [Wild Rose Shows] n'exploite ses installations le week-end prochain.

Le manège Hurricane restera hors service jusqu'à ce que la compagnie prenne des mesures correctives concernant la formation du personnel, les procédures opérationnelles et les problèmes liés aux dispositifs de sécurité, ajoute Dean McKernon.

Avec les informations de Emily Fitzpatrick