Apple annonce le Vision Pro, son casque de réalité mixte

En direct de l'Apple Park lundi, Tim Cook a donné le coup d’envoi à la très attendue conférence des développeurs et développeuses WWDC, et annoncé, entre autres innovations technologiques, l'Apple Vision Pro, son casque de réalité mixte.

La conférence WWDC 2023 contiendra parmis « les plus grandes annonces faites à ce jour » par la marque à la pomme, a attisé Tim Cook lundi.

Du savoir-faire québécois dans le casque d’Apple

Rappelons que le casque de réalité mixte annoncé par Apple tient notamment ses origines d’une jeune pousse montréalaise, Vrvana, qui a vendu sa technologie au géant à la pomme en 2017.

Le PDG de l’entreprise, Bertrand Nepveu, a travaillé jusqu’en 2021 pour le géant californien, et avait aidé à négocier le rapatriement de son équipe originale d’ingénierie à Montréal, en pleine pandémie. Cela signifie que des gens travaillaient depuis la métropole québécoise à fignoler les derniers détails de cette technologie immersive.

Deux nouveaux Mac

MacBook Air

Qualifié par John Ternus, vice-président de l'ingénierie matérielle d'Appl, comme l'ordinateur portable le plus vendu au monde , le MacBook Air s’offre un écran plus large de 15,3 pouces (38,1 cm), et une puce plus performante : la M2.

L’appareil de 3,3 lbs (1,4 kg), qui contient six haut-parleurs, compte sur une autonomie de batterie qui atteint les 18 heures. Il s'agit également de l'ordinateur de sa grandeur le plus mince au monde , selon le géant.

L'ordinateur portable – parfait pour s'initier à l'environnement Mac , selon Kate Bergeron d'Apple – sera offert dès la semaine prochaine à partir de 1300 $ US (environ 1746 $ CA).

Mac Pro

Le nouveau boitier d'ordinateur Mac Pro est offert avec la nouvelle puce au silicium maison d'Apple M2 Ultra, décrite par le géant à la pomme comme un monstre de puce . Il s'agit essentiellement de deux puces M2 Max combinée, ce qui offre des performances ultrarapides.

« Aujourd'hui, nous avons annoncé deux des plus puissants Mac jamais faits. » — Une citation de John Ternus

Pour les adeptes de ports, l'appareil est doté de huit prises thunderbolt, et on pourra y brancher jusqu'à six moniteurs Pro Display XDR.

Le nouvel ordinateur Mac Pro est offert à partir de 7000 $ US (9400 $ CA).

iOS 17

Les iPhone s'apprêtent à recevoir plusieurs mises à jour avec iOS 17.

Des contacts personnalisés

Parmi celles-ci, on compte la possibilité de personnaliser les fiches des contacts avec une identité visuelle distincte, incluant des images ou des memojis, par exemple.

Un autocorrecteur revisité

L’autocorrecteur recevra également une mise à jour, en offrant la possibilité de consulter le message tapé à l’origine, et de revenir rapidement en arrière, si la correction proposée par l’appareil ne correspond pas aux attentes.

Les propriétaires d’appareils iOS pourront aussi envoyer et recevoir des messages en FaceTime sur leur boîte vocale.

L’application Journal

Les iPhone seront également munis d’une nouvelle application, avec la mise à jour vers iOS 17 : Journal. Il s’agit d’un journal intime, dans lequel on pourra par exemple inclure sa localisation, de la musique, des photos et des contacts.

Personne ne peut lire votre journal, même pas Apple , a tenu à préciser le géant à la pomme .

L’application sera déployée plus tard cette année .

Le mode Standby

En tournant l’appareil sur le côté, l’iPhone propulsé par le système iOS 17 se mettra automatiquement en mode Standby pour afficher l’heure, un fond d’écran personnalisé ou encore la météo entre autres widgets.

Exit, Hey Siri

Apple élimine le Hey devant Siri pour adopter seulement Siri afin de lancer une commande à l’assistant virtuel sur iOS 17.

AirDrop

La fonctionnalité de transfert de fichier rapide d’un appareil iOS à l’autre, AirDrop, recevra une mise à jour qui lui permettra notamment l’envoi d'informations de contact (courriel, téléphone) avec la même technologie.

iPadOS 17

Qui dit mise à jour iOS dit aussi mise à jour iPadOS.

Parmi les nouveautés annoncées par Apple, on compte l’ajout de widgets à l’écran de verrouillage, qui lui, pourra être davantage personnalisé.

L’application Santé, bien implantée sur iPhone et la montre intelligente Apple Watch, s’ajoute à l’iPad avec iPadOS 17, avec des fonctionnalités en direct, tout comme les autres appareils de la marque.

Plusieurs fonctionnalités annoncées avec iOS 17 seront également offertes sur la tablette, dont celles d’AirDrop et l’autocorrecteur intelligent.

iPadOS 17 inclura aussi de nouvelles façons d'organiser, d'annoter et de collaborer en temps réel sur les fichiers PDF à même l'application Notes.

