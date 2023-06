Feux de forêt dans le Pontiac : des évacuations en cours sur le territoire de Lac-Nilgaut

Le conseil des maires de la MRC de Pontiac invite le public à évacuer le territoire de Lac-Nilgaut en raison des feux de forêt qui font rage dans cette région de l’Outaouais depuis quelques jours. Particulièrement touché par les incendies, le Pontiac fait face à cinq foyers de feux dont le plus gros touche plus de 600 hectares de forêt. Employés municipaux, volontaires et service de sécurité civile s’activent sur le terrain pour limiter les déplacements et organiser les évacuations.

Le gouvernement a demandé que tout le territoire au nord de la latitude 46° 15’ soit fermée au public, mais la MRC a décidé depuis hier [dimanche] d'évacuer l’ensemble du territoire de Lac-Nilgaut , a indiqué Julien Gagnon, coordonnateur en sécurité publique et civile à la MRC de Pontiac, en entrevue à l’émission Les matins d’ici, lundi.

Il explique que des barrages routiers seront installés dès lundi pour limiter les déplacements dans le secteur.

On demande aussi aux gens de quitter, de communiquer avec leurs proches s’ils connaissent quelqu'un sur le territoire [pour qu'ils évacuent les lieux] parce que la communication est parfois difficile , a-t-il précisé.

Un territoire sans résidant permanent

En raison de son statut de territoire non organisé ( TNO ), le territoire de Lac-Nilgaut ne dispose pas de municipalité locale ni de services incendies. Il couvre une superficie de 8,646 km2 et a principalement une vocation forestière et récréative.

Raison pour laquelle la situation en Outaouais n'est pas comparable à celle d'autres régions du Québec et du Canada particulièrement affectées par les feux.

Malgré cet état de fait, plusieurs personnes s’activent sur le terrain pour prêter main forte.

Il y a quand même des employés municipaux et des résidents qui se sont portés volontaires pour justement créer des barrages routiers , a expliqué Julien Gagnon.

Le Pontiac fait face à cinq foyers de feux dont le plus gros touche plus de 600 hectares de forêt. Photo : GRACIEUSETÉ DE LA SOPFEU

La SOPFEU a confirmé qu'elle n'intervenait pas activement en Outaouais étant donné que les feux ne menacent pas la vie humaine. Des vigies sont toutefois réalisées en hélicoptère afin de surveiller la progression des feux.

Une météo qui n’aide pas

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) garde un œil attentif sur la situation dans la région.

Avec le temps très sec, on anticipe donc sur le terrain de se préparer à d'autres éclosions et c’est pour cette raison que la forêt est fermée dans presque tout le Québec , a confié Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU .

« On aimerait avoir beaucoup plus de précipitations cette semaine, mais le profil n’est pas certain dans l’Outaouais où il y a peu de précipitations annoncées, alors on anticipe des comportements de feux. » — Une citation de Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU

Selon les chiffres de la SOPFEU , 156 incendies sont actuellement en activité dans l’ensemble du Québec.

Pour faire face à ces multiples feux, plusieurs renforts sont en cours de mobilisation pour venir en aide à la Société de protection des forêts contre le feu. C’est dans ce cadre que des pompiers français et des soldats du feu de Sept-Îles sont attendus dans la région pour s’ajouter aux pompiers forestiers déjà en activité sur le terrain.

Lundi, Environnement Canada a émis un avertissement de smog pour Gatineau et le secteur Haute-Gatineau-Lièvre-Papineau en raison des feux de forêt à proximité.

Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est donc recommandé d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement de smog , indique Environnement Canada.

Piètre qualité de l'air

Le ministère de la Santé et des Services sociaux mets en garde la population contre les effets des incendies sur la qualité de l'air.

On demande à la population qui se trouve dans une région affectée par un panache de fumée de fermer les fenêtres des habitations, des milieux de vie incluant les services de garde, des écoles et des milieux de travail, et éviter l'utilisation des systèmes de ventilation avec échangeur d'air extérieur .