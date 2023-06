Des vents du nord souffleront les feux vers Sept-Îles durant la nuit de lundi

Le répit des derniers jours ne devraient pas durer. Des vents allant jusqu’à 50 km/h provenant du nord et du nord-est souffleront les feux de forêt vers Sept-Îles dès la nuit de lundi.

« Ils seront de 10 à 20 km/h au départ, mais ça va s’intensifier de 30 à 50 km/h », indique le météorologue chez Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin.

La pluie prévue dès mardi dans la région de Sept-Îles pourrait aider à combattre les feux de forêt dans le secteur, selon Environnement Canada.

Le météorologue de sensibilisation aux alertes pour Environnement et Changement climatique Canada, Jean-Philippe Bégin, indique que les vents changeront de direction au cours de la nuit. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

De 10 à 20 millimètres sont prévus entre mardi matin et mercredi matin dans le secteur. De 3 à 5 autres millimètres sont ensuite prévus d’ici jeudi.

On attend entre 15 et 25 millimètres de pluie jusqu’à jeudi. Ça va venir aider. Est-ce que ça sera suffisant [pour combattre les brasiers]? En tout cas, on va le prendre [dans] cette quantité , lance le météorologue chez Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin.

« Avec les feux au nord, on n’aime pas trop les vents du nord-est. Mais avec la pluie, ça va quand même aider la situation. » — Une citation de Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada

Un important feu de forêt menace l'est de Sept-Îles et la communauté innue de Mani-utenam. Photo : Radio-Canada

À la question de savoir si les précipitations seront suffisantes pour circonscrire les incendies forestiers, ce spécialiste ne souhaite pas se prononcer.

À savoir si c’est suffisamment de pluie, c’est plus spécifiquement l’expertise de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), mais c’est sûr que ça va aider , admet-il.

Même son de cloche du côté du directeur du Service de la sécurité incendie de Sept-Îles, Joël Sauvé. Je ne sais pas quel est le nombre précis de millimètres nécessaires [pour combattre les brasiers] , a-t-il dit lundi, lors du point de presse matinal de la Ville.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, annonce lors du point de presse de 10 h 30 de lundi que l'avis d'évacuation est maintenu pour les secteurs du Lac-Daigle, des Plages et de Moisie. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a annoncé lundi matin que l'avis d'évacuation était maintenu pour les secteurs du Lac-Daigle, des Plages et de Moisie. Les résidents de la communauté de Mani-utenam demeurent eux aussi évacués. Le niveau de préalerte tient toujours pour les résidents du secteur de Sainte-Famille.