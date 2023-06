Le glyphosate sera interdit à Québec à partir de 2024

L’administration Marchand a annoncé lundi une modification à son projet de règlement visant à encadrer l’utilisation extérieure des pesticides. La Ville avait initialement prévu l’instauration d’un mécanisme de contrôle de l’achat de pesticides à usage domestique afin d’en restreindre l’utilisation.

Après avoir entendu les préoccupations soulevées par les citoyens ayant participé aux activités de consultation publique tenues durant l’hiver, la Municipalité a décidé d’aller plus loin en interdisant carrément la vente des produits contenant du glyphosate dans les commerces de détail.

Protéger la biodiversité

On le sent de plus en plus, l’engagement des citoyens de Québec est grandissant lorsqu’il s’agit de protéger la biodiversité et d’agir pour des milieux de vie plus sains et plus durables. Nous emboîtons le pas à d’autres municipalités et nous souhaitons agir pour limiter les impacts néfastes de cet herbicide sur notre santé , a déclaré par voie de communiqué la vice-présidente du comité exécutif responsable du développement durable et de l’environnement, Marie-Josée Asselin.

Le projet de règlement modifié prévoit d’autoriser l’utilisation des pesticides appartenant à la famille des biopesticides reconnus par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et ceux dont l’ingrédient actif figure à l’annexe II du Code de gestion des pesticides.

Les entreprises agricoles et horticoles seront exemptées du règlement. (Photo d’archives) Photo : Getty Images / iStock / Fotokostic

La Ville de Québec précise que sous réserve des dispositions prévues au règlement, l’application de tout autre pesticide sera interdite .

L’adoption du règlement est prévue pour l’automne et son entrée en vigueur, pour 2024. Si tout se déroule comme prévu, la capitale deviendra la troisième ville du Québec à interdire les produits à base de glyphosate, après Montréal et Granby.

Exemptions

Lors de la présentation de la première mouture du projet de règlement en janvier dernier, l’administration Marchand avait précisé que les exploitations agricoles et horticoles en seraient exemptées.

Il était également prévu que l’utilisation des pesticides à base de glyphosate demeure permise sur les terrains de golf, tout en étant sujette à des restrictions concernant les bandes riveraines, soit l’interdiction d’en appliquer à moins de 3 mètres ou 15 mètres d’un cours d’eau, selon qu’il s’agit d’une bande végétalisée ou non.

Avant l’adoption du projet de règlement intégrant l’ensemble des recommandations destinées à encadrer l’utilisation des pesticides, la Ville de Québec va adopter un autre règlement pour obliger les entrepreneurs qui procèdent à l’application de pesticides à s’enregistrer préalablement auprès de la Municipalité.

Avec la collaboration de Louise Boisvert