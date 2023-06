Dévoilement de la programmation du festival sudburois Up Here

Le festival Up Here est de retour pour une neucième fois à Sudbury. Du 18 au 20 août, le centre-ville sera envahi de muralistes et de musiciens.

Une partie de la programmation a été annoncée aujourd’hui dans un communiqué de presse.

Tous les noms des muralistes y sont annoncés. Les festivaliers pourront admirer les œuvres de Jean Paul Langlois, artiste métis de la côte ouest qui mêle western, science-fiction et dessin animé , de Maxine Lemieux, artiste franco-ontarienne et métisse originaire de Sudbury qui privilégie une esthétique surréaliste , et de Juuri, artiste américaine née à Tokyo qui s’inspire du folklore japonais et de l’art urbain contemporain .

Katie Green et ses personnages étranges ainsi que le Torontois Yung Yemi et ses portraits afro-futuristes font également partie de la programmation.

Les têtes d’affiche musicales, présentées par Downtown Sudbury, sont connues. Braids, Ric Wilson, Boogey The Beat, Debby Friday et U.S. Girls se produiront sur Up Here Square.

D’autres groupes musicaux seront annoncés plus tard, mais le festival confirme la présence de Bibi Club, Nobro, Bonnie Trash, Gustaf, Elizabete Balčus, Thunder Queens, Strange Attractor, Super Plage, Myst Milano, Devours, Olivia Shortt ainsi que Geneviève et Matthieu.

Le projet Power Up, en partenariat avec Services publics du Grand Sudbury, est également de retour , est-il précisé dans le communiqué. Pure Plastic, Art by Astronoht, Disang, Downtown Oxygen, Mackenzie Roy et Featureless Designs redonneront vie aux boîtes électriques de Sudbury.

Le public peut se procurer des passeports dès maintenant, alors que les billets pour les spectacles individuels seront mis en vente plus tard en juin.