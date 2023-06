Certaines espèces sauvages fréquentent plus la ville cette année, selon un refuge

Le refuge Wildlife Haven Rehabilition Centre, au Manitoba, note cette année une augmentation des interactions et incidents impliquant des humains et certaines espèces d’animaux sauvages, comme les renards.

La directrice du refuge, Zoé Nakata, recommande de ne pas s'approcher de ces espèces pour assurer une cohabitation saine.

Au micro de l'émission Le 6 à 9, elle précise que le refuge situé à Île-des-Chênes, au sud-ouest de Winnipeg, a secouru neuf bébés renards jusqu’à maintenant. Il s'agit d'une grande augmentation, puisque généralement, un maximum de quatre ou cinq renardeaux sont pris en charge par l’organisation.

C’est naturel qu’il y ait des années où on ait plus d’une espèce que l’autre , explique Zoé Nakata.

Selon la directrice, l’augmentation des individus d’une espèce animale est souvent liée à la quantité de nourriture disponible. On a certainement entendu qu’il y a plus de proies cette année [ce] qui entre en corrélation avec ça.

Ces derniers temps, des Winnipégois ont remarqué une présence importante de campagnols (un petit rongeur) dans leur cour, explique Zoé Nakata. Avec plus de proies [...] ils vont avoir plus de succès comme espèce.

En captivité, les renards secourus sont encouragés à maintenir leurs instincts, selon Zoé Nakata. Photo : Facebook/Wildlife Haven Rehabilition Centre

De surcroît, le territoire des renards peut chevaucher celui des humains, selon Mme Nakata. C’est très naturel qu’on ait des renards autour de chez nous. Leurs habitats sont très vastes [à travers] le Manitoba.

Toutefois, généralement, les animaux sauvages, comme les renards et les coyotes, ne cherchent pas à s’approcher des humains et des animaux de compagnie, d'après elle. Ils veillent plutôt à protéger leur territoire et leurs petits.

Ainsi, elle recommande de leur donner autant d’espace que possible , en ville comme lors des balades en forêt.

Prudence en début de saison

Au printemps, alors que les bébés animaux et les oisillons sont nombreux, elle conseille de garder les animaux en laisse et de laisser les chats à l’intérieur. Des situations où nos animaux de compagnie ont des altercations avec des animaux sauvages, ça, c’est quelque chose qu’on voit souvent , signale-t-elle.

De tels incidents entre des animaux de compagnie et des espèces sauvages peuvent causer des maladies et même la mort, d’après Zoé Nakata.

La directrice du refuge remarque aussi une augmentation des incidents impliquant des tortues. Des blessures causées par des voitures et des chiens amènent, selon elle, beaucoup de ces reptiles au refuge.

Il arrive aussi qu’elles soient arrachées à leur habitat naturel par des gens qui veulent les garder comme animal de compagnie, raconte-t-elle, ce qui est illégal et dangereux pour toute espèce sauvage.

Dans le cas de la bernache du Canada, un oiseau migrateur qui habite souvent les centres urbains, la directrice du Wildlife Haven Rehabilition Centre ne signale pas d’augmentation des incidents.

Les gens de la communauté semblent bien respecter ces oiseaux [...] et leur donner l’espace dont ils ont besoin , écrit-elle dans un courriel.

Le nombre d'incidents impliquant des bernaches du Canada est semblable aux années précédentes, selon la directrice du Wildlife Haven Rehabilition Centre. Photo : Facebook/Wildlife Haven Rehabilition Centre

Lors d’une rencontre avec des bébés animaux, Zoé Nakata recommande de s’assurer qu’ils sont bel et bien orphelins avant de contacter le refuge. On a plusieurs stratégies comme ça pour s’assurer qu’ils sont en effet en besoin de soins humains , explique-t-elle.

Avec les informations de Patricia Bitu-Tshikudi