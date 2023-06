Des feux de forêt perturbent les transports entre le Québec et le Labrador

Des feux de forêt sur la Côte-Nord du Québec entraînent la fermeture de la route et du chemin de fer qui relient cette province et la région minière de l’ouest du Labrador.

La route 389, la seule autoroute qui relie cette région minière et le Québec, a été fermée dimanche soir. La Translabradorienne, qui est située plus à l’est, demeure toutefois ouverte.

Le chemin de fer qui relie Sept-Îles et la ville minière de Schefferville est fermé pour quelques jours, au moins jusqu’à vendredi, parce que le feu l’a légèrement endommagé.

Le feu aurait aussi endommagé une tour de communication par fibre optique de l’entreprise minière Rio Tinto IOC , qui possède également ce chemin de fer.

Schefferville a reçu dimanche une livraison de produits alimentaires par avion.

Plus de 14 000 résidents du Québec ont dû évacuer leurs maisons ces derniers jours à cause de feux de forêt, y compris à Sept-Îles et dans la communauté innue voisine de Mani-Utenam.

En date de dimanche, 47 personnes ont été transportées par ambulance aérienne dans des hôpitaux situés à Québec et à Montréal.

D’après des reportages de CBC/Radio-Canada