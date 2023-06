L'incendie, qui sévit depuis le 27 mai, n’est toujours pas maîtrisé et couvre une superficie de 24 980 hectares, soit environ 250 kilomètres carrés.

Scott Tingley, directeur de la protection des forêts pour le ministère des Ressources naturelles, a dit que la pluie permet aux pompiers de passer d'une approche plus indirecte de la lutte contre les flammes à une approche directe.

Le pompier Walter Scott, de Churchover dans le comté de Shelburne, pulvérise le sol pendant que le bombardier à eau vole pour déverser une charge d'eau sur le feu, le 1er juin 2023. Photo : Communications Nova Scotia

Les équipes se rapprochent du brasier

Il a expliqué qu'avant le début de la pluie, alors que les conditions étaient sèches et que l'incendie était dangereux à proximité, les équipes construisaient des coupe-feu pour tenter de ralentir la propagation de l'incendie.

Maintenant que le feu commence à se refroidir, les équipes travaillent sur le périmètre du feu, enlevant tout ce qui pourrait alimenter les flammes, patrouillant et identifiant les zones potentiellement problématiques.

En plus de la pluie tombée au cours de la fin de semaine, 15 à 25 millimètres sont attendus dans la journée de lundi, avec encore cinq à 10 millimètres dans la nuit de lundi et deux à quatre millimètres doivent tombés mardi, selon les prévisions d'Environnement Canada.

Des employés du ministère des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse doivent inspecter le tronçon de l'autoroute 103 fermé au public pour s'assurer que la route est toujours sécuritaire avant de la rouvrir. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

L’autoroute 103 qui doit rouvrir pour permettre aux gens de circuler escortés par la police était toujours fermée lundi matin entre la sortie 27 à la sortie 30. Des équipes du ministère des Travaux publics doivent finir d'inspecter la route pour s’assurer qu’elle est sécuritaire avant de la rouvrir au public.

Les autres incendies en Nouvelle-Écosse sont maintenant maîtrisés.

Les incendies de la ville de Shelburne et du village de Pubnico de même que celui d'Halifax sont circonscrits.

Certains résidents du comté de Shelburne sont toujours sous un ordre d'évacuation, tandis que d'autres ont été autorisés à rentrer chez eux.

L'incendie, juste au sud de la ville de Shelburne, est maîtrisé sur 114 hectares. Il n'a pas augmenté depuis samedi et certains habitants qui avaient été évacués ont été autorisés à regagner leur domicile.

Puis, l'incendie près de Pubnico est maîtrisé à 138 hectares.

Celui des banlieues d’Halifax est aussi complètement maîtrisé et seulement 4886 résidents demeurent évacués à cause du feu.

Retour des activités en forêt

La province a levé les restrictions sur les déplacements et les activités dans les bois dans toutes les régions, à l'exception du comté de Shelburne et partout où des ordres d'évacuation sont en place.

La Nouvelle-Écosse permet à nouveau les sorties en régions boisées sauf dans le comté de Shelburne et là ou les évacuations demeurent en place. Photo : iStock / francescoch

Les activités désormais autorisées comprennent la randonnée, le camping, la pêche et l'utilisation de véhicules dans les bois.

L'interdiction de brûler à l'échelle de la province demeure en vigueur et l'amende pour cette infraction continue d'être plus élever qu'à l'habitude fixée à 25 000 $ pour décourager les citoyens.

Services de santé dans le sud-ouest

Lundi et mardi, les résidents du sud-ouest pourront prendre rendez-vous pour des soins de santé non urgents à la clinique de santé communautaire de Barrington et au Centre communautaire de Shelburne, où des cliniques mobiles sont en place.

Les résidents sont priés d'appeler le 902-637-1378 pour prendre rendez-vous.

Du personnel en santé mentale sera aussi à l'aréna Sandy Wickens Memorial à Barrington et au centre communautaire de Shelburne jusqu'à lundi à 17 h.