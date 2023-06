Jouer dans La Guerre des étoiles : le rêve réalisé de Paul Sun-Hyung Lee

Un texte d'Oliver Thompson

Cet article fait partie d’une série sur les lauréats et lauréates des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle.

Paul Sun-Hyung Lee adore La Guerre des étoiles depuis qu’il a vu le premier film de la série alors qu’il était enfant.

« J’avais cinq ans, assis dans une salle obscure avec mon père et ma sœur, raconte-t-il à Tom Power dans une entrevue en anglais accordée à Q.  (Nouvelle fenêtre) Je n’avais aucune idée de ce qui allait arriver. Et soudain, cette musique tonitruante a retenti. Cela me touche encore aujourd’hui. J’ai la chair de poule chaque fois que j’entends cet air. »

M. Lee s’est fait connaître au Canada dans Kim’s Convenience. Il a été acclamé pour son interprétation du patriarche de la famille, Appa. Depuis 2020, il fait partie de la distribution de la série The Mandalorian, un western de l’espace de la franchise Star Wars produit pour Disney+. Il y campe Carson Teva, un pilote de chasseur X-Wing.

Il a reçu l’une des plus hautes distinctions du Canada, le Prix du Centre national des Arts 2023  (Nouvelle fenêtre) , lors du Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, le 27 mai. Le prix souligne sa contribution aux arts du spectacle au cours de l’année écoulée et marque le fait qu’il est une source d’inspiration pour toute une génération d’acteurs et d’actrices asiatiques.

« Je n’en reviens toujours pas, déclare-t-il à l’intervieweur de Q. Je souffre généralement du syndrome de l’imposteur. Ma première réaction a été de me dire : Oh… La scène des arts a vraiment dû tourner au ralenti ici… Ils ont placé la barre très bas . »

En tant que fanatique autoproclamé de La Guerre des étoiles, M. Lee n’arrive toujours pas à croire qu’il a eu la chance d’être intégré à la franchise.

Cet événement épique a marqué le début d’une aventure qui durera toute ma vie. Je suis tombé amoureux de cette histoire et elle fait maintenant intrinsèquement partie de ma vie , affirme-t-il.

The Mandalorian se dirige maintenant vers sa quatrième saison, qui devrait sortir en 2024. La finale de la saison 3, qui a récemment été diffusée, a laissé entendre que M. Lee pourrait jouer un rôle plus important aux côtés de stars comme Pedro Pascal. Mais M. Lee n’en est pas si sûr. Je n’en ai aucune idée, admet-il. [Le producteur] Jon Favreau a déclaré publiquement qu’il a écrit le texte, ce qui est de bon augure pour moi. Du moins, je l’espère.

Une passion pour la costumade

Dès qu’il a vu le premier épisode de La Guerre des étoiles, M. Lee s’est pris de fascination pour l’art de la narration.

Il s’agissait d’une série d’aventures de cape et d’épée mettant en scène des personnages qui me fascinaient en tout. Il y avait une opposition entre le bien et le mal, avec une délimitation très claire, explique-t-il. Ces œuvres avec lesquelles j’ai grandi m’ont fait tomber amoureux de l’art de raconter des histoires… et le métier d’acteur en est le prolongement.

Dès que M. Lee et ses amis ont découvert La Guerre des étoiles, ils se sont mis à jouer les personnages des films de manière obsessionnelle.

Nous recréions, avec des groupes d’enfants, des scènes entières du film, comme la scène du début, avec les soldats impériaux. La porte explose, les soldats impériaux en émergent, et il y a une bataille épique dans le couloir!

En fait, M. Lee a passé une grande partie de sa vie d’adulte à jouer des personnages de la franchise, souvent pour des événements caritatifs.

« J’ai neuf ou dix costumes. J’ai une armure de soldat impérial et une autre d’éclaireur de l’Empire, des tenues de Jedi et des tenues d’officiers de l’Empire, énumère-t-il. Tous ces costumes sont fidèles à ceux qui apparaissent à l’écran, car je suis membre de la 501e garnison canadienne, un groupe d’amateurs de costumade (cosplayers) spécialisé dans LaGuerre des étoiles. »

Simu Liu et Paul Sun-Hyung Lee, comédiens dans la série « Kim's Convenience » Photo : Other images bank / CBC Music

La diversité dans la science-fiction

M. Lee a obtenu le rôle grâce à une série de coïncidences et à de vieilles relations.

Alors qu’il travaillait au Factory Theatre de Toronto, il a fait la connaissance d’une jeune cinéaste en herbe, Deborah Chow, qui a fini par réaliser des œuvres associées à l’univers de La Guerre des étoiles, comme Obi-Wan Kenobi et des épisodes de The Mandalorian.

M. Lee et Mme Chow se sont croisés par hasard à Los Angeles. Cette dernière n’a pas manqué de remarquer la passion de M. Lee pour La Guerre des étoiles. À la suite de cette rencontre, les producteurs Dave Filoni et Jon Favreau ont appelé M. Lee.

J’ai manqué le premier appel parce que j’étais chez Poulet Frit Kentucky avec ma famille, relate-t-il. J’étais très nerveux et j’avais beaucoup de choses à prouver, car personne ne me connaissait.

Lors de l’essayage du costume, on a coiffé M. Lee d’un casque de pilote du film original. Lorsqu’il s’en est rendu compte, il a fondu en larmes.

C’est étrange de constater à quel point un objet physique peut résonner si profondément dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme… C’est à ce moment-là que tout cela est devenu concret, pour moi , se souvient-il.

Bien qu’il ait été un admirateur inconditionnel pendant la majeure partie de sa vie, M. Lee a parfois eu l’impression que La Guerre des étoiles n’était pas faite pour lui, en raison du manque de représentation des Asiatiques dans les films. Lorsque lui et ses amis d’enfance se déguisaient, il se sentait limité dans les rôles qu’il pouvait prendre. Ses camarades insistaient pour qu’il n’incarne pas des personnages comme Luke Skywalker.

C’était un comportement acquis, une forme de racisme systémique , estime-t-il.

Aujourd’hui quinquagénaire, M. Lee n’en revient toujours pas des occasions qui se présentent à lui à ce stade de sa carrière.

« Je me sens très chanceux que ces choses m’arrivent si tard dans la vie, explique-t-il. J’ai entretenu de grands espoirs qui ont été anéantis pour la seule raison que la vie est ainsi faite. Par conséquent, j’apprécie beaucoup plus les choses qui m’arrivent aujourd’hui que je ne les aurais appréciées si elles m’étaient arrivées plus tôt. C’est fou, c’est absolument fou. Cela confirme que les choses arrivent pour une raison, dans la vie. »