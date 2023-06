Montréal complètement cirque ramène un de ses géants au centre-ville cet été

L’an dernier, trois grandes structures de 16 mètres avaient accueilli les acrobates de différentes compagnies circassiennes au centre-ville de Montréal. Pour ses 30 ans, le Cirque Éloize renoue avec le géant de fer de l’Esplanade PVM pour une ode à la joie et à la démesure de 30 minutes signée par Benoit Landry (Après la nuit, Seul Ensemble, Céleste).

On pourra y voir les artisans et artisanes de la compagnie se balancer à des hauteurs vertigineuses à l'occasion d'une série de spectacles présentés du 7 au 30 juillet. Des représentations sont prévues chaque jour à 18 h et à 21 h 30, à l’exception des lundis.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

D’autres des événements favoris du public seront aussi de retour du 6 au 16 juillet à Montréal, comme La rue complètement cirque, qui transforme la rue Saint-Denis en scène de spectacle. Une douzaine de numéros sont prévus chaque soir le long de cette artère commerciale.

Les adeptes de cirque pourront également mettre le cap sur la place Pasteur, où Cirqu’easy proposera encore cette année d’étonnantes performances. On pourra voir des acrobates montrer leur talent sur des tables à pique-niques, des filets de badminton ou encore des bars.

Plusieurs spectacles payants, comme le The Pulse, une proposition australienne en première Nord-Américaine, sont aussi à l’horaire. La programmation complète de Montréal complètement cirque est disponible sur son site internet  (Nouvelle fenêtre) .