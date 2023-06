Le ministre Bernard Drainville s’attaque au français écrit à l’école

Au cœur des mesures annoncées, le ministère de l’Éducation mènera une consultation auprès d’experts pour faire le point sur les connaissances les plus à jour .

La consultation annoncée par le ministre Drainville visera également à peaufiner certaines des autres mesures annoncées. Le groupe d’experts évaluera, par exemple, l’utilité d’introduire quotidiennement des exercices pour faire écrire plus souvent les élèves.

Le député de Lévis et ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, en avril dernier. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ce groupe d'experts ne serait pas encore constitué. Le ministre confirme néanmoins que l’Association québécoise des professeur.e.s de français sera consultée.

« C’est sûr que tous les groupes qui se préoccupent de la situation du français au Québec seront consultés par les experts. Les chercheurs aussi seront consultés. » — Une citation de Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Les six mesures annoncées par le ministre : Révision des programmes de français au primaire et au secondaire

Faire écrire plus souvent les élèves

Mettre davantage en valeur la culture québécoise dans l’enseignement du français

Implication accrue des enseignants d’autres matières dans l’apprentissage du français

Augmentation du nombre de conseillers pédagogiques pour les professeurs de français et d’autres matières

Identification des fautes les plus fréquentes dans les épreuves ministérielles de français

[Le français], c’est une langue que l’on doit bien maîtriser, et le plus tôt possible dans la vie. Il devient la condition déterminante pour la réussite scolaire dans toutes les matières, pas juste dans le cours de français , a tenu à souligner le ministre, qui rappelle que le dernier programme de français au secondaire date de 2006-2007, alors qu'il faut remonter à 2001 pour le primaire.

Les jeunes d’il y a 20 ans et les jeunes d’aujourd’hui, ce n’est pas les mêmes jeunes , a-t-il ajouté.

Le ministre prévoit intégrer ces réformes d’ici la rentrée scolaire de 2025.