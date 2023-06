Summer Games Done Quick amasse 2,2 M$ US pour la charité

L’événement caritatif estival de Games Done Quick (GDQ) a pris fin ce dimanche au terme d'un marathon d’une semaine de sprints vidéo (speedrun). Les exploits des joueurs et des joueuses ont permis de récolter 2,2 millions de dollars américains (3 millions de dollars canadiens) qui seront remis à l’organisme Médecins sans frontières.

Ce rendez-vous vidéoludique, un incontournable pour les adeptes de jeux vidéo depuis près de 15 ans, a été l’occasion pour quelques sprinteurs et sprinteuses de battre des records de rapidité, et de compléter des titres notoires les yeux bandés.

Parmi les titres détenant un nouveau record mondial, on compte Overcooked 2: Night of the Hungry Horde, complété en 50 minutes 31 secondes par un trio de deux joueurs et une joueuse. Le précédent record était de 54 minutes et 9 secondes, selon le site Speedrun.com.

Pour les exploits les yeux bandés, le sprinteur Mitchriz a achevé l’impressionnant ennemi Maliketh the Black Blade du jeu Elden Ring, réputé être l’un des plus difficiles à battre.

Le joueur Bubzia a pour sa part terminé The Legend of Zelda: Breath of the Wild les yeux bandés en 63 minutes.

Une grande messe vidéoludique

Les personnes qui participent à ces courses vidéoludiques utilisent toutes sortes de techniques inimaginables afin de gagner de la vitesse, allant de l’exploitation de bogues de développement à des combinaisons inusitées sur la manette de jeu.

Depuis 2010, les compétitions amicales de GDQ ont permis de récolter plus de 45 millions de dollars américains (60,4 millions de dollars canadiens) versés à des organismes. L’événement d’hiver, qui porte le nom d’Awesome Games Done Quick (AGDQ), sert à amasser des fonds pour la fondation américaine Prevent Cancer.

Le prochain rendez-vous des adeptes de sprints vidéo sera 100 % féminin, avec Flame Fatales, prévu du 13 au 20 août 2023.