Le 27e FAVA invite le public à découvrir l’univers des arts

Le public est invité à explorer la vision de l’univers des artistes qui créent des oeuvres d’art en direct durant l’événement. La luciole symbolise dans ce cas l'intuition de la personne dans l’immensité de l’univers.

L’image de la luciole, pour moi, elle est minuscule. Mettre ça en parallèle avec l’univers, face à face à l’univers, je trouvais que ça créait une belle image pour nous aussi. On est assez minuscule dans l’univers , souligne la directrice artistique du FAVA , Pauline Dugas, au cours d’une entrevue accordée à l’émission Michel le samedi, d’ICI Acadie.

« Ce qu’il y a de magnifique dans l’univers, c’est aussi la planète Terre. Elle en fait partie. Puis, comme habitants du monde, on observe la Terre et on s’émerveille constamment. Les artistes sont particulièrement sensibles à ça. »