Un adolescent autiste de Sherbrooke manque à l’appel

L'adolescent est parti de la maison, après une chicane, sans argent et sans cellulaire. Ses proches craignent pour sa sécurité et sa santé.

Selon les informations du Service de police de Sherbrooke, il a pris l'autobus pour se rendre à Montréal. Vendredi, il a été vu à l'École secondaire Évangéline dans le quartier Ahuntsic-Cartierville qu'il a déjà fréquentée.

Ses parents croient qu'il pourrait se trouver dans le métro de Montréal, car il a développé un intérêt très fort pour ce transport. Il connaît le réseau « par coeur ».

Selon sa famille, Mamadou Bah n'a ni ami, ni famille, ni ressource dans la région de Montréal.

Au moment de sa disparition, il portait des pantalons de jogging gris de marque Calvin Klein, un t-shirt « de style africain » noir à l'arrière et coloré à l'avant et des espadrilles hautes noires de marque Vans. Mamadou Bah mesure 1,92 m (6 pieds 3 pouces), pèse 68 kilos (150 livres). Il a la peau, les yeux et les cheveux noirs.

Quiconque a de l'information sur Mamadou Bah est prié de communiquer avec le Service de police de Sherbrooke.

Le Service de police de la ville de Montréal participe également aux recherches.