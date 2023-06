Cette détérioration temporaire de la qualité de l’air est directement liée aux feux de forêt qui brûlent dans la région.

La professeure Catherine Laprise, de l’Université du Québec à Chicoutimi, soutient que le smog ne doit surtout pas être pris à la légère surtout si l’on souffre d’une maladie cardiaque ou respiratoire.

« On va avoir l’impression d’avoir une respiration sifflante. Dans certains cas, ça entraîne une irritation. Cette irritation-là va provoquer une inflammation des voies respiratoires. On peut avoir le sentiment d’avoir la poitrine serrée et éprouver de la difficulté à prendre une grande respiration profonde », explique la titulaire de la Chaire de recherche en santé du Canada sur l’étude des déterminants génétiques de l'asthme.

Dans ce contexte, Mme Laprise sert certaines recommandations qui s’adressent non seulement aux personnes malades, mais aussi à la population de manière générale.

Ce qu’on devrait faire, c’est restreindre les déplacements et [ainsi] contribuer à limiter cette pollution-là. Alors, si on n’est pas obligé de se déplacer 22 fois en auto, ça pourrait être une bonne idée [de s’abstenir de le faire]. Puis, on doit essayer de conserver la qualité de l’air à l’intérieur. Souvent, c’est bien d’ouvrir les fenêtres pour changer l’air. Là, ce n’est peut-être pas une bonne idée , précise-t-elle.

Catherine Laprise lance aussi un message qui s’adresse directement aux athlètes.

Quand la qualité de l’air se détériore, les sportifs aussi deviennent des gens vulnérables , souligne-t-elle.

Elle leur conseille de modérer leurs efforts, de s’abstenir de s’entraîner ou encore de le faire à l’intérieur, et ce, tant que l’épisode de smog ne sera pas terminé.