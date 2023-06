Des commerçants veulent plus de policiers au centre-ville de Charlottetown cet été

Directrice générale à l’organisme sans but lucratif Downtown Charlottetown, Dawn Alan craint que les problèmes liés à la sécurité du centre-ville se multiplient cet été à cause d'une augmentation du nombre de visiteurs.

« Cet été, nous espérons que la présence de la police dans les rues sera plus visible. » — Une citation de Dawn Alan, directrice de Downtown Charlottetown

Durant la saison estivale, la population de Charlottetown augmente considérablement, avec environ un million de touristes qui s'y rendent.

Dawn Alan, directrice de Downtown Charlottetown, souhaite voir plus de policiers dans les rues du centre-ville cet été. Photo : Radio-Canada

Les indicateurs de pauvreté qui se sont empirés dans les dernières années et d’autres problèmes sociaux augmenteraient aussi le sentiment d’insécurité chez certains commerçants.

On voit aussi plus de cas liés à des problèmes de santé mentale et de toxicomanie [...] et une intervention policière est parfois nécessaire , explique Dawn Alan.

Difficulté de recrutement

Le corps de police de la capitale insulaire n’aurait néanmoins pas les moyens d'augmenter son effectif cet été.

« Nous avons dix agents de moins que la moyenne observée dans une ville de même taille en Atlantique. » — Une citation de Brad MacConnell, chef de la police de Charlottetown

Auparavant, la police de Charlottetown pouvait engager à temps partiel des diplômés de l'Académie de police de l'Atlantique, située à Summerside, pour l'été.

Cette fois-ci, ce corps de police devrait avoir dû mal à recruter ces professionnels, car ces agents obtiennent rapidement des offres d'emplois à temps plein ailleurs au pays en raison de la forte demande dans d'autres services de police.

Le chef de la police de Charlottetown, Brad MacConnell. Photo : Radio-Canada / Wayne Thibodeau

Nous devons être en mesure de maintenir un service de police cohérent et proactif tout au long de l'année, et pas seulement pendant l'été , a déclaré Brad MacConnel en assurant qu’en cas d'urgence, la police a quand même assez d'effectifs pour y répondre.

Charlottetown compte 65 policiers à l’heure actuelle, dont quatre ont été engagés cette année.

Une solution de rechange

Les commerçants du centre-ville ont suggéré d’embaucher des agents de sécurité communautaires afin de pallier le manque de main-d'œuvre pour la saison estivale.

D'autres villes des Maritimes, comme Moncton et Fredericton, ont récemment mis en place une unité de services de sécurité communautaire semblable pour leur centre-ville dans le cadre d'un projet pilote.

Le président du comité permanent des services de protection et d'urgence de Charlottetown, Kevin Ramsay, remet néamoins en question l'efficacité de ce type de patrouille.

Dans l'état actuel des choses, si ce n'est pas un policier, les gens ne feront pas attention , a déclaré Kevin Ramsay, qui est également conseiller municipal.

Entre 2021, le taux de criminalité à l’île a baissé de 3 % à l’île, selon Statistique Canada.