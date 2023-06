La pétrolière BP se défend de forer dans un refuge marin au large de Terre-Neuve

Le projet de forage Ephesus a commencé le 8 mai dernier dans une zone protégée de 55 000 km2 appelée Fermeture du talus nord-est de Terre-Neuve. Au nom de BP, le navire Stena ICEMax fore dans des eaux à 1300 m de profondeur. Les travaux se poursuivront pendant une durée allant de 60 à 150 jours.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  En orange, la Fermeture du talus nord-est de Terre-Neuve, un refuge marin créé par le gouvernement fédéral en 2017. Photo : Radio-Canada / Louise Duguay

Nous travaillons en étroite collaboration avec l’agence de réglementation et le ministère des Pêches et des Océans pour nous assurer que nous le faisons dans les règles de l'art. Il est extrêmement important pour BP d'être un développeur et un explorateur responsable , a indiqué mercredi dernier Pam Keenan, présidente de la pétrolière, au micro de Radio-Canada.

Le refuge marin a été créé par Ottawa en décembre 2017 afin de protéger d'importantes espèces, leurs habitats et leurs écosystèmes, y compris des concentrations uniques et importantes de coraux et d’éponges . Selon le site web  (Nouvelle fenêtre) de Pêches et Océans Canada, toute activité de pêche entrant en contact avec le fond y est interdite.

Possibilité de redécouper la zone protégée

Jonathan Wilkinson, ministre fédéral des Ressources naturelles, souligne que si l’exploration pétrolière est permise dans le refuge, la production ne l’est pas. Si le puits permet à BP de confirmer l'existence de réserves importantes de pétrole récupérable, le territoire du refuge marin pourrait être redécoupé, explique le ministre.

Il existe différents niveaux de protection. Dans une aire marine protégée, le développement pétrolier et gazier est interdit, mais dans un refuge marin, il existe une disposition qui permet l’exploration, mais interdit la production , a-t-il affirmé mercredi dernier, lors d’une visite à Saint-Jean dans le cadre du congrès Energy NL.

Pam Keenan, présidente de BP Canada, livre un discours au congrès Energy NL, à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, mercredi dernier. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Si jamais on décidait de lancer la production, cette partie du refuge marin ne serait plus protégée , a-t-il poursuivi, en ajoutant que c’est une discussion pour plus tard, s’il y a finalement une décision sur la production et que le projet passe par les différents processus d’approbation environnementale .

À quoi sert le refuge?

Connor Curtis, porte-parole chez Sierra Club Canada, un groupe environnemental, remet en question l’efficacité d’un refuge marin où les activités de forage sont permises.

« S’il y a une flexibilité par rapport à ce qui est interdit dans le refuge, à quoi sert le refuge? [...] Pourquoi interdire certaines activités et, en même temps, en permettre d’autres qui sont même plus dangereuses? » — Une citation de Connor Curtis, porte-parole, Sierra Club Canada

Selon Pêches et Océans Canada, l’objectif de conservation du refuge marin est de protéger les coraux et les éponges et contribuer à la conservation et à la biodiversité à long terme .

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, rappelle que BP suit la réglementation fédérale. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

L'interdiction des engins [de pêche] entrant en contact avec le fond peut protéger non seulement les coraux et les éponges, mais aussi une foule d'autres espèces de poissons et d'invertébrés qui utilisent l'habitat structurel qu'ils fournissent. Cette zone peut servir de refuge naturel et contribuer à accroître la productivité des espèces, celle-ci pouvant à son tour mener à une plus grande abondance à l’intérieur et à proximité de la zone, peut-on lire sur son site web.

Selon des estimations préliminaires, Ephesus pourrait représenter 4 ou même 5 milliards de barils de pétrole récupérable, soit l'équivalent de toutes les réserves récupérables des quatre champs pétrolifères déjà en production au large de Terre-Neuve.

Le puits dans le bassin Orphan aurait dû être foré en 2020, mais la COVID-19 et la volatilité économique qui en a découlé ont repoussé le projet. BP pourrait forer davantage de puits dans le secteur au cours des trois prochaines années si le premier puits confirme l’existence de réserves récupérables.