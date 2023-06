Mon premier travail après mes études universitaires était avec la Fédération acadienne. Et voilà, après avoir travaillé un peu partout au Canada, je suis très content de revenir en Nouvelle-Écosse me joindre à nouveau à l’équipe de la Fédération acadienne , affirme-t-il.

J'ai bien hâte de commencer et de travailler avec et pour la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse !

Originaire de Chéticamp, au Cap-Breton, monsieur Chiasson a travaillé 28 ans à Radio-Canada avant de se tourner vers des organismes communautaires. Il a été directeur général du Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH), pendant plusieurs années.

Il a aussi été le directeur général d’Égalité Santé en Français, un organisme qui vise à obtenir des services de santé en français équivalents aux services offerts à la communauté anglophone du Nouveau-Brunswick. Puis, jusqu’à tout récemment, il était le directeur général de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick.

« L’expérience que j’ai vécue à l’Association durant les deux dernières années va certainement m'aider à faire avancer les dossiers de la FANE! » — Une citation de Jules Chiasson, directeur général de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

Installé à Moncton depuis quelques années, Jules Chiasson voit aussi dans ce poste une manière de retourner œuvrer au sein de la francophonie de sa province natale.

C'est pour moi un retour aux sources , dit-il. Il y a des défis à relever à la fédération acadienne qui vont avec mes valeurs et avec mes intérêts.

Il évoque entre autres l’urgence d’ouvrir une école francophone à Tor Bay, la révision sur la loi des services en français et l’immigration francophone.

Le centre communautaire de Larry's River est pressenti pour accueillir l'école francophone de Tor Bay. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Un autre dossier important a ses yeux serait que Chéticamp puisse avoir sa circonscription électorale provinciale.

Je pense que c’est important pour toutes les régions acadiennes d’avoir une représentation légitime à l’Assemblée législative pour faire avancer les dossiers , admet-il.

Ce serait important que la région de Chéticamp puisse se prononcer, parler et s'exprimer à l’Assemblée législative.

Jules Chiasson est entré en poste à la FANE le 1er juin. Il vient remplacer Marie-Claude Rioux qui avait occupé ce poste pendant 10 ans, mais qui est partie au mois de mars pour rejoindre le Centre d’orientation pour la prévention des agressions (COPA National) en tant que directrice générale.

Jules Chiasson, en entrevue avec le journaliste Jean-Albert Maire, lorsqu'il était directeur général du Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH). Photo : Gracieuseté du Conseil communautaire du Grand-Havre

Disons que je ne me compare pas à Madame Rioux, mais je vais tout simplement être moi-même , précise monsieur Chiasson.

Je suis un gars d'équipe donc je vais voir à ce que le conseil d’administration et tous les membres travaillent ensemble.

Nous sommes ravis d’accueillir monsieur Chiasson au sein de l’équipe , commente le président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, monsieur Kenneth Deveau.

Monsieur Chiasson possède une feuille de route impressionnante et nous avons hâte d’entamer avec lui les dossiers d’envergure de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse.

Jules Chiasson commence son mandat en demeurant au Nouveau-Brunswick, mais il se cherche un logement à Halifax. La tâche est difficile en ce moment à cause du taux d'inoccupation qui est très faible en ce moment.