Feu près de Calabogie : un ordre d’évacuation est en cours près du lac Centennial

Selon la plus récente mise à jour du service d'incendie du canton du Grand Madawaska, environ 50 hectares de terres sont touchés par l'incendie.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts de l'Ontario a indiqué que l'incendie s'est déclaré peu après 17 h 30, dimanche.

Le service et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts travaillaient, dimanche soir, pour éteindre l'incendie et empêcher qu'il ne se propage davantage. À 22 h 30, il n'avait toujours pas été maîtrisé.

Notre équipe, en coordination avec la Police provinciale de l'Ontario, a évacué les zones environnantes des résidences saisonnières avec un avis d'évacuation de 24 heures , a indiqué la Municipalité dans une mise à jour diffusée sur son site Internet.

Les résidents qui ont besoin d'aide pendant cette période liée à l'incendie de forêt doivent contacter le bureau de la municipalité pendant les heures normales d'ouverture, de 8 h 30 à 16 h et après les heures normales d'ouverture, par courriel, à cao@greatermadawaska.com, indique la Municipalité du Grand Madawaska.

Elle rappelle qu’une interdiction de feu est active, depuis jeudi, et qu’aucun feu n’est permis. Le risque d'incendie local est considéré comme important.

Le lac Centennial est situé à environ 50 kilomètres à l'ouest de Calabogie et à 170 kilomètres à l'ouest du centre-ville d'Ottawa.