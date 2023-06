L’Abitibi-Témiscamingue, région la plus touchée par les feux de forêt au Québec

Du personnel est attendu en renfort, dont une équipe de spécialistes des États-Unis et des militaires.

Les vents vont être du nord, nord-ouest, donc pousser l’incendie vers Normétal et vers Saint-Lambert. On continue notre travail avec des équipes au sol, avec de la machinerie lourde et avec l’arrosage héliporté avec hélicoptère , précise Mélanie Morin de la SOPFEU.

Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU, précise que l’incendie a atteint 2000 hectares de forêt brûlée. Malgré la température, la météo, le feu va encore manifester de l’activité , ajoute-t-elle.

« On va essayer de sauver le village. » — Une citation de Doris Nolet, directrice du service incendie à la Ville de Normétal

La directrice du service incendie de Normétal rapporte que le moral des troupes est bon. Elle ne croit pas que les citoyens pourront réintégrer leur résidence aujourd'hui en raison de la fumée.

La situation s'améliore à Lebel-sur-Quévillon

À l’inverse, les changements de direction attendus des vents vont améliorer la situation à Lebel-sur-Quévillon où le feu s’est arrêté à un kilomètre de la municipalité dimanche.

La tête du feu ne s’approchera pas de la ville. La machinerie est encore sur les lieux, on est en train de construire une ligne d’arrêt mécanisée , ajoute Josée Poitras de la SOPFEU.

Au Québec, 156 incendies sont en activité.

Josée Poitras rappelle deux interdictions importantes, celle d'éviter de se déplacer en forêt et de faire des feux à ciel ouvert.

Cours annulés en Abitibi

La fumée est présente jusqu'au centre-ville de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois a annoncé que les cours sont suspendus ce lundi à l’école secondaire La Concorde, au Centre La Concorde et à la Polyvalente Le Carrefour.

Des sinistrés qui y ont été hébergés au cours de la fin de semaine s’y trouvent encore.

En Abitibi-Ouest, le transport scolaire est annulé pour le secteur nord. Le pavillon de Normétal est fermé jusqu’à nouvel ordre. À La Sarre, des sinistrés sont aussi accueillis à l’école secondaire la Cité étudiante Polyno.

Dimanche, Val-Paradis a déclaré l'état d'urgence et les citoyens du village et des rangs deux à sept à l'ouest de Beaucanton ont dû s'y diriger.

Les cours se déroulent normalement dans les établissements scolaires du Centre de services scolaire Harricana.

La direction mentionne surveiller la situation de près.

Évacuations et état d’urgence

Dimanche, la Municipalité de Senneterre a déclaré l’état d’urgence.

Un avis d’évacuation a été lancé samedi matin dans la communauté autochtone de Lac-Simon.

Les policiers de Lac-Simon effectuaient des contrôles routiers au cours de la fin de semaine Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Environ 1800 personnes résident à Lac-Simon et des centaines d’entre eux ont été accueillis à l’aréna de Val-d’Or. La situation sera réévaluée ce lundi matin.

Désolés d’avoir dû quitter leur domicile, certains apprécient l’esprit de communauté qui règne sur place.

Les secteurs de Louvicourt, du lac Wyeth, du lac Gueguen, du lac Matchi-Manitou et du lac Villebon ont été évacués d’urgence samedi.

Ces secteurs sont situés à 30 kilomètres à l'est du noyau urbain de Val-d’Or.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les citoyens de Lebel-sur-Quévillon dans le Nord-du-Québec ont dû quitter leur domicile.