Afro World Expo met en avant des entrepreneurs de la communauté noire

Son entreprise britanno-colombienne, créée en 2018, propose des ateliers d’improvisation pour aider les participants à parler le français ou l’anglais. Je suis ici pour voir tous ces entrepreneurs noirs rassemblés collaborer, pour montrer ce qu'on fait et construire une communauté d’entrepreneurs noirs , indique Ingrid Broussillon.

L'événement était organisé par l’association des entreprises noires de la Colombie-Britannique, la Black Business Association of British Columbia (BBABC).

Ingrid Broussillon propose des ateliers d’improvisation à travers son entreprise Griottes Polyglottes. Les ateliers ont pour but d'améliorer la maîtrise du français et de l'anglais chez les participants.

Nerissa Allen, entrepreneure et présidente-directrice générale de la BBABC , explique que le but de l’événement est de mettre en valeur les entreprises appartenant à la communauté noire. Nous voulons que la communauté vienne soutenir les entreprises locales.

La femme d’affaires indique que les produits et les services offerts par les entreprises de la communauté noire permettent de faire rayonner la culture.

Nous voulons que tout le monde en profite , déclare-t-elle.

Afro World Expo a également permis aux entrepreneurs d'approfondir leurs compétences en affaires. Pour ce faire, l’événement a proposé des ateliers sur le financement corporatif et l’approvisionnement.

Comme plusieurs entrepreneurs, Ingrid Broussillon porte plusieurs chapeaux. Le marketing, la comptabilité, mener les ateliers, aller chercher les clients - tout ça, je le fais seule pour l’instant.

« À force de toujours vouloir tout faire, on se fatigue et on perd de l'énergie pour là où on a vraiment le plus de force. Et pour moi, c'est animer des ateliers d’improvisation. »