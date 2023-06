Éclaircir la forêt pour ralentir les feux, l’utilité des pare-feu

Une fois terminé, ce pare-feu devrait mesurer jusqu'à 200 mètres de large et 30 kilomètres de long, selon le comté et la Ville.

Des chercheurs expliquent que les pare-feu font partie du puzzle de la gestion des incendies de forêt. Jen Beverly, professeure adjointe sur les feux de forêt à l'Université de l'Alberta, explique que l'élimination des arbres et d'autres végétaux peut aider à arrêter les incendies de faible intensité.

Ils ne sont souvent pas conçus pour arrêter un feu d’une grande intensité. Ils le sont pour être utiles sur un plan opérationnel, en combinaison avec d'autres tactiques, pour potentiellement ralentir le feu.

Un pare-feu peut aussi permettre un point d'allumage pour combattre le feu par le feu lorsque les conditions le permettent. Des camions-citernes peuvent également être déployés le long d'un pare-feu.

La mairesse de Grande Prairie, Jackie Clayton, assure que ce nouveau pare-feu aidera à protéger des habitations et des infrastructures essentielles. [Cela] atténue le risque envers Aquatera, notre installation de traitement de l'eau et des eaux usées.

Le coût devrait s’élever à 7,5 M$ dont 5 M$ proviennent d'une subvention provinciale établie en réponse aux feux de forêt de cette année.

Selon le préfet du comté de Grande Prairie, Bob Marshall, les pare-feu construits au sud-ouest de la ville ont été un outil efficace lorsque les communautés du comté étaient en danger ce printemps. Il y a, ajoute-t-il, des discussions sur le maintien de cette infrastructure de protection construite pour lutter contre l'incendie.

[Ils] ont été construits sur des terrains privés, alors que [le pare-feu sud-est] est à peu près entièrement sur des terres de la Couronne. La différence est donc que nous avons un peu plus de latitude pour travailler avec les propriétaires fonciers.

Choisir des arbustes plus résistants aux flammes

En 2019, pendant le feu Chuckegg Creek, la ville de High Level a fait venir des bulldozers pour créer un pare-feu de 3,5 km autour du périmètre nord-ouest de la communauté. Le directeur des services d'urgence et chef des pompiers, Rodney Schmidt, se souvient que des canons à eau avaient été testés le long du pare-feu.

Il ajoute que High Level a utilisé le pare-feu pour diviser les zones boisées entre la forêt non gérée et les endroits où des mesures avaient été prises pour réduire le risque d'incendie de forêt. Rodney Schmidt explique que le pare-feu est ensemencé avec de l’herbe courte et d'autres plantes ayant une faible inflammabilité.

Une chercheuse postdoctorale à l'Université de la Colombie-Britannique, Kira Hoffman, explique que les arbustes et les buissons de baies résistants au feu sont une autre option pour aider à ralentir la propagation des feux de forêt.

Les pare-feu, rappelle-t-elle, ont été utilisés par les communautés autochtones depuis des milliers d’années. Quand je pense à des pare-feu permanents, je ne pense vraiment pas du tout à du permanent. Je pense à un pare-feu dynamique et en constante évolution.

Néanmoins, Kira Hoffman pense qu’il faut avoir conscience que ces pare-feu ne vont pas sauver les villes, et ce n'est pas pour cela qu'ils sont conçus [...] ils sont conçus pour ralentir les incendies afin que vous ayez le temps de quitter la ville.

Avec les informations de Luke Ettinger