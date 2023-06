Les chasseurs à réaction ont causé un bang supersonique au-dessus de la capitale américaine, provoquant la surprise dans la population.

Le Cessna Citation s'est écrasé à peu près au moment où le bang sonique s'est produit, a déclaré l'Agence américaine de l'aviation civile (FAA).

L'armée américaine a tenté d'établir le contact avec le pilote de l'appareil, qui n'a pas réagi. Des fusées éclairantes ont aussi été lancées pour attirer l'attention du pilote.

L'engin s'est écrasé près de la forêt nationale George Washington en Virginie. L'écrasement s'est produit vers 15 h 30, a précisé la FAA qui fera enquête avec le National Transportation Safety Board.

Les F-16 ont été déployés à partir de la base conjointe d'Andrews, dans le Maryland, a rapporté ABC News, citant un responsable américain anonyme. Au moins un des pilotes de l'armée de l'air aurait vu que le pilote du Cessna était inconscient.

Le président Joe Biden, qui se trouvait dimanche dans la région, a été informé de l'incident, a indiqué un responsable de la Maison-Blanche aux journalistes sans préciser si des mesures de précaution avaient été prises.

Le Cessna avait décollé de l'aéroport municipal d'Elizabethton dans le Tennessee et se dirigeait vers l'aéroport de Long Island MacArthur à New York, à environ 80 km à l'est de Manhattan.

Le Cessna Citation peut transporter de sept à douze passagers. CNN, citant une source anonyme, a indiqué que quatre personnes étaient dans l'appareil.

Un responsable américain a déclaré que les avions de chasse n'étaient pas à l'origine de l'accident.