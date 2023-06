Les animaux, ces autres sinistrés des feux de forêt

On estime qu’une vingtaine de milliers de résidents de la Nouvelle-Écosse ont dû abandonner leur domicile depuis une semaine, en raison des feux de forêt qui font rage dans plus d’une région de la province .

L’aide aux sinistrés s’est mise en place, avec l’ouverture de refuge et la distribution d’aide financière d’urgence. À la panique des premières heures et l’angoisse qui a suivi, pour des résidents, le sort de leurs animaux de compagnie a ajouté à leur malheur.

La SPCA a été déployée dès le début pour secourir les animaux qui ont parfois été laissés derrière, ou qui étaient introuvables au moment de quitter les lieux.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'agente Sarah Young, de la SPCA de Yarmouth, et l'agent de la faune Tim Locke, du ministère des Ressources naturelles et renouvelables de la Nouvelle-Écosse, s'occupent des animaux samedi dans la région de Shelburne, touchée par des feux de forêt. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Certaines personnes n'étaient même pas à la maison lorsque l'ordre d'évacuation a été lancé, et elles n'ont jamais pu aller chercher leurs chiens ou leurs chats.

C’était terrifiant. Nous avons dû laisser nos chats. Nous n’avons rien eu le temps de prendre avec nous , a témoigné dimanche Aya Nakamoto, résidente de la Municipalité régionale d’Halifax. Avec d'autres évacués, elle est hébergée depuis une semaine dans une maison louée.

Goma, Nikko et Eddie ont brièvement été laissés derrière. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

La jeune femme a expliqué que des colonnes de fumée s’élevaient à seulement deux coins de rue de leur domicile dans l’après-midi du 28 mai. Le feu s'étant déclaré à Upper Tantallon les a chassés du quartier avant même qu’une alerte ne soit envoyée sur les téléphones des personnes qui se trouvaient dans le secteur.

Nous n’avons rien eu le temps de prendre avec nous. Ça nous a brisé le cœur, mais nous n’avions juste pas le temps , dit-elle.

Elle a donc envoyé des photos de ses trois chats — Goma, Nikko et Eddie — à ceux qui s’occupaient d’escorter les animaux hors des zones d’évacuation.

Grâce aux efforts de la SPCA de la Nouvelle-Écosse, Aya a pu être réunie avec ses animaux de compagnie dès le lendemain.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  À présent réunie avec Nikko, Eddie et Goma, Aya Nakamoto habite avec d'autres familles d'évacuées dans une maison de location. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

C’était évidemment un grand soulagement et, malgré cette séparation somme toute brève, la culpabilité était grande. Le plus dur a été de laisser nos animaux domestiques derrière , a-t-elle dit.

Depuis le début de la catastrophe naturelle, les équipes de la SPCA se rendent dans les zones évacuées pour réunir les gens et leurs animaux de compagnie aussi vite que possible.

On est autour de 40, mais on est chanceux, on a notre programme Paws for Support qui offre des maisons d'accueil. Alors on a presque une soixantaine qui sont dans les maisons d’accueil en ce moment , a expliqué dimanche Alicia Avendaño, aide-vétérinaire à la SPCA .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Devon Wadden (gauche) et Tim Locke (droite), agents de conservation de la faune du ministère des Ressources naturelles et renouvelables de la Nouvelle-Écosse, égaient les brebis pendant que des agents de la SPCA vont nourrir des animaux de ferme, vendredi dans le comté de Shelburne. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Dans certaines zones plus rurales, particulièrement dans le sud-ouest de la province, où un feu dans le comté de Shelburne brûle sur près de 25 000 hectares (250 km2) et n’était toujours pas maîtrisé dimanche, la SPCA et les agents provinciaux de la faune doivent veiller au bien-être des animaux de ferme.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des agentes de la SPCA et des agents provinciaux de la faune essaient d'amadouer les pourceaux, samedi dans le comté de Shelburne. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Dans la Municipalité régionale d’Halifax, le feu qui s’est déclaré le 28 mai est officiellement maîtrisé depuis cette fin de semaine, bien qu’il brûle toujours et que certains ordres d’évacuation soient toujours en vigueur.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Chris MacLean, agent de conservation du ministère des Ressources naturelles et renouvelables de la Nouvelle-Écosse, nourrit des poules, dimanche, dans une zone de la Municipalité régionale d'Halifax frappée d'un ordre d'évacuation. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Des citoyens commencent à réintégrer leur domicile, mais la famille d’Aya Nakamoto ne sait toujours pas quand ce sera leur tour.

Selon Alicia Avendaño, la SPCA continuera de venir en aide aux animaux des zones sinistrées, et ce, jusqu’à un retour à la normale.

D’après le reportage de Kheira Morellon