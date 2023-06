Une douzaine de feux à la ZEC des Passes : les autorités sur le qui vive

Un peu plus de 50 personnes se trouvaient toujours dans ce secteur, situé au nord du Lac-Saint-Jean, dimanche en fin d' après-midi. La fumée causée par les feux est de plus en plus dense. De nombreux villégiateurs ont notamment décidé de quitter les lieux.

On a appelé plusieurs clients. On a recommandé de sortir. Présentement, il n’y a pas d’évacuation d’urgence, mais on se prépare au cas où. On a actuellement 53 personnes encore sur la ZEC. Si jamais il y a une évacuation, on va pouvoir aller les chercher rapidement , a expliqué Jonathan Gagnon, responsable de l’accueil principal de la ZEC des Passes.

Rappelons que depuis samedi soir, l’accès aux forêts qui se trouvent sur les terres du domaine de l'état est désormais interdit dans plusieurs secteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un ordre qui a été donné par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF).

Il n’y a pas d’avis d’évacuation, mais les chemins d’accès pour s’y rendre sont toujours bloqués. Les résidents qui s’y trouvent déjà peuvent y demeurer, mais ne peuvent y retourner. La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) recommande fortement de quitter le territoire.

Jonathan Gagnon, responsable de l’accueil principal de la Zec des Passes. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Notre-Dame-de-Lorette et La Doré

Les pompiers combattaient toujours, dimanche, plus d'une trentaine de feux de forêt sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La société concentre notamment ses effectifs sur l'incendie près de La Doré, où des lignes de transmission d'Hydro-Québec pourraient être touchées par les flammes.

Le brasier situé près de Notre-Dame-de-Lorette, qui touche plus de 5600 hectares de forêt, est également prioritaire. De la pluie est prévue dans les prochains jours, mais la SOPFEU prévient que l'indice d'inflammabilité est toujours extrême d'ici là.

Au niveau de Notre-Dame de Lorette, le feu a le statut de hors contrôle. On essaie de consolider avant d'intervenir directement sur le feu [avec] une ligne d'arrêt mécanisée [...]. Alors il continue de brûler. Sa dimension a augmenté depuis hier [samedi]. La tête continue de brûler et par ailleurs c'est en sens inverse, des infrastructures à protéger parce que la deuxième priorité de la SOPFEU , c'est de protéger les infrastructures stratégiques , a fait valoir Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU .

L'accès est actuellement barré pour se rendre dans la Zec des Passes. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Fermeture des SÉPAQ

Les parcs nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont fermés jusqu'à nouvel ordre en raison de l’interdiction du MRNF . Cet avis touche les parcs nationaux du Fjord-du-Saguenay, des Monts Valin, de la Pointe-Taillon ainsi que le centre touristique du Lac-Kénogami.

Les clients ont été avisés samedi qu'ils devaient avoir évacué les lieux au plus tard à 8 heures dimanche matin. L'accès à la Réserve faunique Ashuapmushuan était déjà interdit depuis vendredi. Les usagers peuvent demander que leur séjour soit reporté, crédité ou remboursé.

Le parc national de la Pointe-Taillon est fermé en raison du risque d'incendie. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Cette interdiction-là est une interdiction gouvernementale, alors on n’a pas d’indication du moment où elle sera levée. Alors à l’heure actuelle, on dit que jusqu’à nouvel ordre, on demande aux gens de bien évidemment de respecter non seulement l’interdiction du gouvernement du Québec, mais aussi la recommandation de ne pas aller en forêt , a indiqué le porte-parole de la SÉPAQ , Simon Boivin.

Avec les informations de Gabrielle Morissette