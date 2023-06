Les feux de forêt causent des perturbations dans le Nord de l’Ontario

La saison des feux de forêt est bien amorcée en Ontario, mais la province reste pour l'instant dans la moyenne des quelques dernières années. Cette fin de semaine, certains incendies ont toutefois causé des perturbations pour les citoyens, comme des fermetures de routes et une fumée abondante.

La journée de dimanche était ensoleillée à Sudbury, mais le ciel était loin d'être bien dégagé.

La région est visée par un avertissement de la qualité de l'air, dégradée par les feux qui sévissent au Québec et aussi dans le Nord-Est de l'Ontario.

Cailtlyn Armstrong et son conjoint James ont finalement pu s'atteler au jardinage devant leur maison.

Ils avaient prévu s'y mettre samedi, mais la fumée les en a empêchés.

Je suis sortie promener mon chien, et dès que j'ai ouvert la porte [de la maison], la fumée m'a assaillie , raconte la résidente de Sudbury qui souffre d'asthme.

Cela lui a rappelé les séjours à l'hôpital, pendant son enfance, après qu'elle ait inhalé de la fumée.

Caitlyn et James Armstrong n'ont pas pu jardiner samedi en raison de la fumée intense. Photo : Radio-Canada

Malgré l'amélioration des conditions dimanche, le couple craint que les feux de forêt mettent en péril leur voyage vers Winnipeg, au Manitoba, dans quelques semaines.

James et Caitlyn Armstrong espèrent traverser la région de White River, où l'incendie Wawa 03, non maîtrisé, s'étend déjà sur plus de 6000 hectares.

On veut éviter de passer par les États-Unis et si la route 17 est fermée, on devra alors probablement reporter notre voyage , indique James.

Des avions citernes combattent les incendies de forêt dans le Nord de l'Ontario. Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario

Un peu plus à l'est, dans la région de Cochrane, d'autres incendies causent également des perturbations.

La route 652, qui mène vers la mine Detour Gold est fermée dans les deux directions. Samedi, la fumée a particulièrement indisposé les résidents.

Il y avait beaucoup de fumée très bas sur le sol, une très forte odeur de fumée qui circulait du matin jusqu'au soir , raconte Rémi Nolet, qui habite à Cochrane.

Mais le pire est-il réellement passé? M. Nolet émet certaines craintes.

« Il fait encore chaud, c'est encore sec. [...] Donc c'est sûr qu'on reste sur un pied d'alerte, on ne sait jamais ce qui peut se produire, comment le vent va tourner, si la chaleur va augmenter à nouveau, [...] on reste informé, on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. » — Une citation de Rémi Nolet, résident de Cochrane

Dimanche midi, l'Ontario avait déjà recensé un total de 116 incendies depuis le début de la saison, ce qui est considérablement supérieur aux 78 feux enregistrés à pareille date l'an dernier.

C'est toutefois en deçà de la moyenne de 144 feux de forêt pour les 10 dernières années.

L'agent d'information du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, Shayne McCool, souligne qu'il y a toutefois, cette année, plus d'incendies de grande taille que l'année dernière .

Et les pompiers auront du pain sur la planche dans les prochains jours, car on n'anticipe pas de précipitations abondantes, observe-t-il.

Shayne McCool en appelle à la prudence et au respect de l'interdiction de faire des feux pour éviter de déclencher de nouveaux incendies de forêt.