10 chandelles pour le Marathon Baie-des-Chaleurs

L’événement sportif a attiré quelque 1200 coureurs lors de la fin de semaine. Les sportifs ont pris part à six épreuves distinctes sur des distances allant d'un à 42 kilomètres.

Le nombre d’inscriptions a déjà été plus élevé par les années passées. Mais l’événement est devenu une véritable tradition pour plusieurs coureurs, comme Lynne Bourdages. L'athlète amatrice n’a pas raté une seule occasion de fouler le parcours du Marathon Baie-des-Chaleurs.

C’est extraordinaire! , lance-t-elle tout sourire. Je suis tellement contente et tellement fière de voir que tout le monde court et s’amuse. Il y a juste de la joie ici!

Pour le 10e Marathon Baie-des-Chaleurs, Lynne Bourdages a couru la distance de 10 kilomètres. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Parmi les fidèles de l’événement, on y retrouve aussi des bénévoles. On fête les 10 ans du marathon. Et je suis là depuis 10 ans à la remise des médailles , témoigne Monique Frappier.

L’atmosphère, la participation et la beauté du lieu de l’événement la convainquent de revenir année après année.

« On célèbre aussi Carleton en même temps! » — Une citation de Monique Frappier, bénévole

Monique Frappier est bénévole depuis 10 ans pour le Marathon. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

À l’occasion du 10e anniversaire, le tracé de certaines courses a été modifié, dont celui du marathon. Les coureurs ont dû gravir deux fois plutôt qu'une les côtes abruptes qui se trouvent sur le parcours entre Carleton-sur-Mer et le quartier Saint-Omer.

On voulait que les marathoniens croisent d’autres gens. Ils sont habitués d’être seuls sur le parcours, alors [maintenant], les marathoniens font deux fois la boucle de 21 kilomètres […]. Ils se croisent vraiment sur le parcours , précise Luce Plourde, coordonnatrice de l’événement.

C’est le coureur Greg Sawyer qui a été le premier à compléter le marathon en deux heures et 46 minutes.

Greg Sawyer, du Nouveau-Brunswick, est le premier coureur à franchir la ligne d'arrivée de la course de 42 kilomètres, avec un temps de deux heures et 46 minutes. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le nouveau parcours de cette course a été particulièrement éprouvant pour le gagnant. On m’a dit que le parcours avait changé et qu’il était plus difficile et c’était vrai. En plus avec le vent et les côtes, c’était difficile , avoue-t-il.

Le Néo-Brunswickois, qui en était à sa première participation au Marathon Baie-des-Chaleurs, se dit tout de même satisfait de sa course.

« C’est une belle course, je vais revenir. » — Une citation de Greg Sawyer, gagnant du 42 kilomètres

Un événement rassembleur

Certains jeunes coureurs ont aussi grandi avec l’événement. C’est le cas de Camil Porlier, âgé de 12 ans, qui participait dimanche à la course de 10 kilomètres.

Camil Porlier, 12 ans, a commencé à courir dans son enfance avec la course d'une distance d'un kilomètre. Il a participé à celle de 10 kilomètres dimanche. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

J’ai commencé avec le un kilomètre, après j’ai fait des trois [kilomètres], j’ai fait un cinq [kilomètres] et là j’ai fait mon premier 10 [kilomètres] ici avec le marathon Baie-des-Chaleurs , dit-il.

« C’est le fun d’avoir ça à Carleton, parce que tu connais des gens, tu croises tes amis et c’est vraiment encourageant. » — Une citation de Camil Porlier, coureur

Le jeune adolescent, qui espère un jour compléter un marathon, a terminé sa course de 10 kilomètres sous la barre des 46 minutes.

Cette relève réjouit les coureurs plus âgés, comme le marathonien Alphonse Boudreau.

« On voit encore un très bel engouement et c’est intéressant de voir que les jeunes participent. » — Une citation de Alphonse Boudreau, coureur

Alphonse Boudreau, 73 ans, participait à la course de 10 kilomètres. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

À 73 ans, le Carletonnais est enchanté de pouvoir courir dans sa ville natale. Quand ça a commencé au début, on se demandait : ''ça se peut-tu qu’on ait un marathon à Carleton?'' J’allais courir à Montréal, à Québec, à Rimouski. Et là, on en a un chez nous et c’est merveilleux , fait valoir M. Boudreau.

Beaucoup d'enfants ont pris part à la course de 5 kilomètres au Marathon Baie-des-Chaleurs. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Faire bouger les Gaspésiens

Pour l’organisation du Marathon Baie-des-Chaleurs, il ne fait aucun doute que la création de l’événement sportif il y a 10 ans a modifié les habitudes de vie de certains Gaspésiens.

Ça met les gens en action. On apporte des gens à bouger, à s’entraîner, à avoir du plaisir dans l’action. […] Ça a un effet de groupe et de masse, aussi, on le voit. Les gens sont plus actifs, prennent soin de leur santé. Ça commence tout jeune avec les courses familiales ou les courses jeunesse , explique Luce Plourde.

Luce Plourde est la coordonnatrice du Marathon Baie-des-Chaleurs. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Mme Plourde indique qu’il y a d’ailleurs une hausse des inscriptions pour les courses jeunesse. Près de 350 enfants et leurs proches ont pris part aux épreuves de la distance d'un à trois kilomètres samedi.

Les organisateurs espèrent toujours présenter un événement sportif dans 10 ans.

En raison de la multiplication du nombre de courses sur route au Québec, les organisateurs du Marathon Baie-des-Chaleurs n’excluent pas de modifier la forme de l’événement sportif dans les prochaines années.

D’après le reportage d’Isabelle Larose