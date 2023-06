Feux de forêt : l’état d’urgence renouvelé pour les cinq prochains jours

Le maire de la Ville a tenu un point de presse dimanche matin aux côtés notamment de la ministre responsable de la Côte-Nord ainsi que de représentants de la Santé publique, du conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam et de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Steeve Beaupré a précisé toutefois que l’état d’urgence ne signifie pas nécessairement le prolongement de l’avis d’évacuation. La situation est évaluée de jour en jour.

Une rencontre de la cellule de crise a eu lieu à 16h dimanche. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-Mckenzie

Quelques évacués de Sept-Îles ont passé les deux dernières nuits à l’hôtel Château Arnaud. Malgré leurs inquiétudes, le moral reste bon.

« J’avais plein de projets pour cette fin de semaine, mais ça a l’air qu’on va écouter les vagues. » — Une citation de France Baum, résidente d’un secteur évacué de Sept-Îles

De son côté, l’un des évacués, Gerry Baum, attend des informations de la Ville avec impatience. On ne sait pas si on va rentrer aujourd’hui ou demain, ou bien dans 10 jours. Je trouve ça plate. Les journées sont longues , témoigne-t-il.

Pour sa part, Daniel Joncas est résigné. C’est comme des petites vacances. Au moins, on est au bord de la mer, mais c’est inquiétant parce que tous nos biens sont là-bas , confie-t-il.

La ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a également tenu à rassurer les citoyens évacués.

Soyez patients. On sait que les journées peuvent être longues pour les gens évacués, mais on fait ça pour votre sécurité. Dès que vous pourrez réintégrer votre domicile, vous serez informés, soyez rassurés , a-t-elle affirmé.

La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Selon la SOPFEU , la situation est encourageante, mais les feux ne sont pas encore maîtrisés.

Un incendie de forêt toujours catégorisé hors de contrôle peut bouger. Un feu de cette envergure c’est long à contenir et c’est beaucoup de travail. En ce moment, la météo nous permet de travailler sur l’incendie et ce qu’on fait, on le fait bien, mais tout peut changer , a rappelé l'agente à la prévention et aux communications SOPFEU , Isabelle Gariépy.

L'agente à la prévention et aux communications, Isabelle Gariépy Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Elle a ajouté que le feu demeure une menace pour la ville en raison du risque de changements de direction du vent et de la quantité de pluie inférieure à ce qui était prévu dans les prochains jours.

Par ailleurs, une dépression météorologique devrait arriver mardi sur la Côte-Nord, amenant avec elle des vents et des précipitations potentielles.

Plusieurs scénarios météorologiques sont envisagés par Environnement et Changements climatiques Canada à partir de mardi.

La météorologue de l'agence fédérale, Julie Deshais, rapporte que des vents souffleront certainement du nord en direction de Sept-Îles. Toutefois les précipitations sont toujours incertaines.

Plus on va avancer dans la journée de mardi, plus on va avoir des rafales qui soufflent de 40 à 50 km/h avec de la pluie. Le scénario le plus optimiste prévoit une trentaine de millimètres de pluie, mais d’autres scénarios prévoient vraiment moins de précipitations , explique-t-elle.

D'ici là, Environnement et Changements climatiques Canada prévoit une alternance de brises, en provenance du fleuve Saint-Laurent durant le jour et en provenance des terres pendant la nuit.

Le brasier se situe actuellement à environ sept kilomètres de Sept-Îles. Des ressources supplémentaires sont attendues lundi sur la Côte-Nord afin d’accroître la force de frappe des équipes de la SOPFEU .

ITUM maintient l’état d’urgence

Le chef du conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam, Mike Mckenzie, a annoncé qu’en plus du maintien de l’état d’urgence, l’avis d’évacuation est aussi maintenu pour au moins 24 h.

De plus, la pourvoirie Moisie-Nipissis, un joyau pour la communauté innue, a presque entièrement brûlé. Selon le conseil de bande ITUM , personne n’a été blessé. Les Innus de la communauté souhaitent reconstruire les installations rasées par le feu. De nombreux pêcheurs avaient réservé un séjour cet été.

Le feu de forêt a anéanti une bonne partie de la pourvoirie innue Moisie-Nipissis. Photo : Photo : Gracieuseté d'Anne Rock

Fermeture d'écoles et d'établissements

En raison des circonstances actuelles, les écoles et les bureaux seront fermés dans la communauté innue. Seuls les employés des services d’urgence seront appelés à se rendre au travail.

Du côté de Sept-Îles, le Centre de services scolaire du Fer suspend les cours dans les écoles lundi. Les services de garde resteront ouverts, sauf pour ceux des écoles Maisonneuve et du Boisé.

Les activités scolaires se dérouleront normalement dans le secteur de Port-Cartier, de Gallix et de Fermont.

Les directions des centres de la petite enfance (CPE) et des garderies privées aviseront les parents à savoir si leurs établissements accueilleront ou non les tout-petits lundi.

Les évacuations

Lors du point de presse de dimanche, la Ville a donné davantage de détails sur les motifs qui ont mené à l'évacuation de plusieurs secteurs vendredi.

Le feu a avancé à une vitesse fulgurante de 35 mètres par minute pendant la nuit de jeudi à vendredi, durant laquelle il a progressé de quatre kilomètres vers le sud.

Des militaires des Forces armées canadiennes étaient en route vers la Côte-Nord dimanche. D'ici lundi, près 350 militaires devraient être en poste dans la région. Photo : Radio-Canada / Edouard Beaudouin

Le coordonnateur aux mesures d'urgence de la Ville de Sept-Îles, Denis Clements, a raconté que les autorités ne s’y attendaient pas. On s’est quitté, la cellule de crise, vers 18 h, on allait se reposer. Mais à 22 h, le téléphone sonnait, car on devait réagir , raconte-t-il.

Du côté du CISSS de la Côte-Nord, la PDG , Manon Asselin, a indiqué que 75 personnes qui nécessitent des soins soutenus ont été évacuées par avion, soit 64 personnes qui étaient soignées au centre hospitalier de Sept-Îles et 11 personnes au CHSLD de Sept-Îles.

Malgré la stabilisation des feux de forêt, Kateri Champagne Jourdain a affirmé, lors du point de presse en début de journée, que d’ici lundi, près de 350 militaires seront présents sur la Côte-Nord. Certains soldats seront formés de façon accélérée pour aider à combattre les feux.