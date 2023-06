Festival Sidance : 1500 danseurs réunis à Saguenay pour la bonne cause

En tout, ce sont environ 5000 personnes, dont 1500 danseurs issus des quatre coins de la province, qui ont participé à l’événement.

Les festivités ont débuté vendredi avec des numéros, passant du contemporain jusqu'au hip-hop.

D'année en année, le festival gagne en notoriété, donc on présume que ça amène les écoles de danse à venir. C'est une année record. C'était la première fois qu'on avait autant de participants et de spectateurs, on a pratiquement doublé notre achalandage. Ça nous a amenés à commencer beaucoup plus tôt. On a commencé dès vendredi à 14 heures , a mentionné Suzanna Gaudreault, directrice générale du festival Sidanse.

La directrice générale du festival Sidanse, Suzanna Gaudreault. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

Un grand déploiement

Les organisateurs se sont adonnés à fond pour assurer une fin de semaine inoubliable, que ce soit par la mise en place de nouvelles loges pour accueillir les artistes, ou encore par l’invitation de juges ayant participé à des compétitions télévisées renommées.

On a de très bons commentaires, on est très heureux du déroulement, de la température, de nos artistes invités, des numéros qui sont présentés , a ajouté Suzanna Gaudreault.

Un avis que partagent les danseurs.

Moi je trouve ça surprenant, parce que c'est dans un aréna, je trouve vraiment ça cool comme idée , a confié l’un d’entre eux.

Toute l'ambiance dans la salle, tout le monde a du fun, c'est un vrai bon esprit d'équipe, je trouve ça vraiment cool. On a vraiment une bonne chimie tous ensemble , a renchéri une autre.

Les jeunes filles de la troupe Hypnose, de Saint-Apollinaire, ont adoré leur expérience et souhaitent revenir l'an prochain. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

Fort de cet enthousiasme, l'organisation souhaite en faire autant l'an prochain.

Si on a autant de participants, c'est certain qu'on va reprendre le même horaire et peut-être même commencer plus tôt le vendredi, même le jeudi soir , a soulevé Suzanna Gaudreault.

Malgré l'engouement, le festival Sidanse n'oublie pas sa mission première et donnera une partie des fonds amassés lors de l'événement à la lutte contre le sida, par l'entremise du Service de travail de rue.

D'après un reportage de Kenza Chafik