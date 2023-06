Flag-football : une saison presque parfaite pour les Vikings

Ça a été une game plus serrée qu'on aurait cru s'est réjoui l'entraîneur-chef de l'équipe, Pier-Luc Beauregard, tout de suite après la finale. Ça a été un méchant gros match. C’est vraiment le fun de vivre ça!

Grâce à leur victoire, les Vikings prendront part au Championnat provincial de flag-football, le week-end prochain, à Drummondville. L'équipe tentera de ramener une médaille après avoir dû se contenter de la 4e place dans la catégorie cadet, l'an dernier.

C'est excitant ! On ne voulait pas parler trop tôt des provinciaux. On était confiants, mais pas trop. On est soulagés et ça fait du bien , ajoute M. Beauregard.

Les Vikings ont gagné leur match de demi-finale avec un pointage de 33 à 6, dimanche matin. Photo : (Gracieuseté : Marc Caron)

Une saison exceptionnelle

Les championnes de l'Outaouais ont connu une saison régulière exceptionnelle, inscrivant 278 points et n'en accordant aucun en six parties. C'est la première fois dans la région qu'une défensive demeure infranchissable pendant toute la saison régulière.

Les représentantes de l'École secondaire de l'Île expliquent leur succès en partie par le fait qu'elles sont seulement 11 joueuses dans l'équipe.

La quart-arrière Yasmine Bernier-Normand et la receveuse Alice Desbiens ont aidé les Vikings à connaître une saison remarquable. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

On est vraiment une plus petite équipe, ce qui fait en sorte que pour le perfectionnement en pratique, c'est beaucoup plus facile de cibler nos trucs à améliorer et travailler là-dessus , explique la quart-arrière Yasmine Bernier-Normand.

On apprend à se connaître et c'est le fun de développer une chimie , renchérit sa coéquipière Alice Desbiens, qui évolue comme receveuse. Le fait qu'on soit une petite équipe, ça fait en sorte qu'on peut la développer plus facilement.

Le flag-football gagne en popularité

Au-delà des résultats de ses joueuses, M. Beauregard se réjouit surtout de voir que le sport gagne en popularité.

“Le sport n'arrête pas de grandir. En 2028, de ce que j'ai entendu dire, le flag-football pourrait être aux Jeux olympiques, souligne-t-il.

En Outaouais, 120 matchs de flag-football ont été disputés ce printemps, toutes catégories confondues, comparativement à 80 en 2022.