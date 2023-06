Cours annulés lundi dans trois établissements scolaires de l’Or et des Bois

Cette décision a été prise en raison de la présence de personnes évacuées dans ces trois établissements.

Cependant, les cours seront offerts normalement aux élèves du primaire dans les écoles secondaires Le Tremplin et Le Transit ainsi que dans les centres de formation générale des adultes L’Horizon et Le Trait-d’Union et au Centre de formation professionnelle Val-d’Or.

Selon le Centre de services scolaire de l'Or et des Bois, on dénombre environ 750 personnes évacuées de Lac-Simon, de Kitcisakik et de Lebel-sur-Quévillon ainsi que des secteurs de Louvicourt, du lac Wyeth, du lac Gueguen, du lac Matchi-Manitou et du lac Villebon.