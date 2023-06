Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour les agriculteurs du Québec, aux prises avec les montagnes russes du climat.

Depuis le mois d'avril, on a différents mélanges de températures : des temps froids, du gel tardif, des chaleurs, même une canicule [...]. C'est l'inquiétude pour les producteurs qui ont en plus à faire face à l'inflation , a affirmé Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles du Québec (UPA), en entrevue sur les ondes d'ICI RDI.

Si, à première vue, les récoltes ne sont pas compromises, les volumes de production pourraient en être en baisse, et les prix, eux, en hausse.

Prenons comme exemple la production de fraises : c'est sous contrôle présentement, mais c'est au niveau du volume que c'est inquiétant , a illustré M. Caron, qui a néanmoins promis que c'est sûr que [la fraise du Québec] va être au rendez-vous .

Gestion de l'eau coûteuse

L' UPA n'hésite pas à montrer du doigt les changements climatiques pour expliquer ces bouleversements dans les façons de faire des agriculteurs, des répercussions qui entraînent avec elles leur lot de conséquences, entre autres sur le plan financier.

Le président de l’Union des producteurs agricoles du Québec, Martin Caron (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Il faut avoir une gestion différente de nos productions agricoles par rapport à l'eau et à la sécheresse , a avancé Martin Caron. Il faut avoir des systèmes d'irrigation pour être capables de survivre aux situations climatiques qui changent.

« C'est beaucoup de stress et c'est beaucoup d'investissements. » — Une citation de Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles

Ces investissements, auxquels s'ajoute la hausse des taux d'intérêt, mettront de la pression de la ferme à la table, a prévenu M. Caron. Le prix va augmenter, dit-il. On est rendus à une limite : on ne peut plus s'endetter pour nourrir les gens.

Il a en cela lancé une perche aux différents ordres de gouvernement, les invitant à soutenir les agriculteurs dans ce processus d'adaptation. Il faut avoir des programmes de soutien adaptés à la réalité que l'on vit , a-t-il dit.