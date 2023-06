Les accidents de vélo à assistance électrique en hausse sur la Véloroute des Bleuets

Grâce à la popularité croissante du vélo à assistance électrique pendant la pandémie, davantage de cyclistes empruntent la Véloroute des Bleuets. Mais leur présence n'est pas sans conséquence et le nombre d’accidents impliquant ces engins est en hausse.

L’an dernier, une dizaine d’accidents sont survenus au Lac-Saint-Jean alors que le tiers des visiteurs qui roulent sur la Véloroute se promènent désormais avec un vélo à assistance électrique.

Les accidents qui surviennent avec les vélos à assistance électrique sont principalement à des intersections. Les gens s'arrêtent, ils ont du mal à maîtriser le poids de leur engin, et ils tombent sur le côté. Donc ça, évidemment, ça occasionne des blessures qui peuvent aller jusqu'à des fractures de hanche, du coude ou du genou , a expliqué le directeur général de la Véloroute des Bleuets.

La vitesse serait aussi en cause pour expliquer ces accidents.

Le directeur général de la Véloroute des Bleuets, David Lecointre. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Les gens n'étant pas habitués à la vitesse des vélos à assistance électrique qui vont jusqu'à 32 km à l’heure. Certains sont surpris quand ils arrivent dans une courbe, ce qui peut donner un dérapage, une embardée , ajoute M. Lecointre.

Au Québec, un vélo peut aller jusqu'à 32 kilomètres à l'heure. En Europe, la limite est fixée à 25 km/h.

Au Canada, la limite de la vitesse permise a été fixée par Ottawa. Mais en février 2020, le gouvernement fédéral a prévenu les provinces qu'elles avaient un an pour encadrer l'utilisation du vélo à assistance électrique. Québec tarde à le faire.

Connaissances limitées de la signalisation

Selon Vélo-Québec, un organisme à but non lucratif dont l’objectif est de promouvoir la pratique du vélo pour tous, plusieurs personnes découvrent les joies de pédaler pour la première fois avec ce type de vélo et ne sont pas toutes conscientes de l’importance de la signalisation avec ce moyen de transport.

En fait ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le vélo à assistance électrique, on a tout un tas de gens qui ne faisaient pas de vélo et qui se mettent au vélo, avec des capacités physiques, des réflexes peut-être un peu moins bons , a révélé la porte-parole de Vélo-Québec, Magali Bebronne.

Et la Véloroute des Bleuets n'est pas la seule piste cyclable touchée par cette augmentation des accidents. Ailleurs dans le monde, ce phénomène se fait de plus en plus sentir.

C'est pas mal les tendances qu'on voit au Québec, avec l'arrivée des vélos à assistance électrique, en fait même dans la littérature internationale, dans les données internationales, on voit une augmentation du nombre de collisions , a reconnu Mme Bebronne.

D'après le reportage d'Alexandra Duchaine