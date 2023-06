La Ligue de Hockey Senior Acadie Chaleur met fin à ses activités

Créée en 2016, la LHSAC était initialement composée d’équipes de Caraquet, Chaleur, Baie Ste-Anne, Renous, Néguac, Tracadie. Dalhousie et Shippagan ont ensuite rejoint les rangs.

La LHSAC offrait une plateforme compétitive aux joueurs de hockey seniors de la région Acadie Chaleur.

En novembre 2022, Les Acadiens de Caraquet annonce que l’équipe ne participerait pas à la saison 2022-2023. Il s'agissait de la cinquième organisation de la province à prendre cette décision dans les derniers jours.

Un retrait des équipes de Chaleur, Saint-Quentin, Haut-Madawaska et Cap-Pelé avait été annoncé un peu plus tôt, en raison du manque de joueurs.

Ces retraits au cours de la dernière saison a laissé la ligue à trois équipes — soit les Alpines de Tracadie, les Maraudeurs de Dalhousie et les Marchands de Shippagan-les-Îles — et conduit à un modèle de fonctionnement non viable, selon les dirigeants.