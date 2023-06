2023 aura connu le mois de mai le plus chaud enregistré en Alberta jusqu’à maintenant

C’est maintenant officiel, mai 2023 a été le mois de mai le plus chaud depuis le début de la compilation des statistiques dans la majeure partie de l’Alberta.

Parmi les villes les plus marquées, il y a Edmonton, l’une des communautés qui ont battu des records avec des températures moyennes avoisinant les 6 degrés au-dessus des normales saisonnières.

Calgary, pour sa part, a connu son deuxième mois de mai le plus chaud de l’histoire, avec des températures environ 4,5 degrés au-dessus des normales.

Beaucoup de villes albertaines ont des données qui s’étendent sur plus de 100 ans , rappelle la météorologue Natalie Hasell, d’Environnement Canada. Le fait que [ce mois] soit le plus chaud ou le deuxième plus chaud de l’histoire dans plusieurs points de la province est significatif.

Sécheresse dans le nord

En plus des records de chaleur, mai 2023 a également été l’un des plus secs. Fort McMurray, par exemple, a connu son deuxième mois de mai le plus sec de l’histoire en ne recevant qu’environ 10 % de ses précipitations habituelles.

D’autres municipalités, comme High Level, Lloydminster et Fort Chipewyan, ont également connu l’un des 10 mois de mai les plus chauds de leur histoire.

Si les données provinciales sur les précipitations tendent à varier beaucoup, Natalie Hasell précise qu’elles peuvent être plus trompeuses que les températures enregistrées. À certains endroits, il y a eu beaucoup de précipitations enregistrées parce que des orages ont eu lieu précisément où se trouvent les stations météorologiques , note-t-elle.

Certaines données peuvent donc ne pas être tout à fait représentatives [de la réalité], puisque les orages sont de petites cellules dispersées.

Un été chaud à prévoir

Même si la fraîcheur et la pluie de la dernière semaine a donné un coup de main, Natalie Hasell souligne que l’été pourrait être difficile.

Nos prévisions à long terme suggèrent que la chaleur et des températures plus élevées que la normale risquent de se maintenir. La majeure partie de l’Alberta s’annonce pour être plus sèche qu’à l’habitude , ajoute-t-elle.

La présence d’un phénomène El Niño dans le Pacifique équatorial pourrait aussi affecter les conditions météorologiques un peu partout dans le monde, accentuant la chaleur et la sécheresse dans l’ouest du pays.

Avec les informations de Christy Climenhaga