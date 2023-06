31 incendies en activité, dont 23 non maîtrisés, en Abitibi-Témiscamingue

Les plus importants incendies se trouvent à Lebel-sur-Quévillon et Normétal en Abitibi-Ouest qui continuent de brûler et sont considérés comme menaçants.

D'ailleurs les citoyens des deux municipalités ont reçu l'ordre d'évacuer leur résidence.

L'incendie à Lebel-Sur-Quévillon pour l'instant n'a pas touché la ville. On continue à travailler dans ce secteur avec machinerie lourde, on a créé un coupe-feu autour de la ville et on utilise des asperseurs pour bien arroser, humidifier, protéger le secteur et aussi avions-citernes [...] Dans le secteur de Normetal, il y a un incendie d'environ 2000 hectares. L'incendie et à environ 3,5 km du village de Normetal. On assure la vigie et des interventions au sol dans le but de protéger la communauté. Également, on retrouve un incendie dans le secteur du lac Matchi-Manitou [près de Louvicourt et Lac-Simon]. Cet incendie aura une vigie aujourd'hui pour évaluer ces distances et la possible menace qu'il pourrait avoir pour des communautés. Pour l'instant, il n'y a pas de menace, mais notre but, c'est de prévoir comment cet incendie-là va se comporter , mentionne l'agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU Mélanie Morin.

La fumée s'étend sur tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Elle dit que les interventions de la SOPFEU sont effectuées selon des priorités, notamment la menace pour la vie humaine et les infrastructures névralgiques.

La priorité est toujours la plus importante et la vie humaine. Donc nous priorisons les incendies qui ont un impact direct sur les vies humaines, qui ont une menace imminente. Et c'est sur ces incendies que nous allons faire des interventions aujourd'hui [dimanche] , explique Mélanie Morin.

Une interdiction de se rendre en forêt a été émise pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue en raison des risques importants d’allumage de nouveaux feux.

